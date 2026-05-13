35 horas, teletrabajo, carrera profesional y mejores sueldos: las reclamaciones de los empleados públicos extremeños

¿Qué reclaman los empleados públicos extremeños? La respuesta se repite en varios frentes: 35 horas semanales, más margen para el teletrabajo, una carrera profesional real, mejores sueldos y una Administración más ágil, menos sobrecargada y con menos diferencias internas entre trabajadores. Son las demandas que aparecen en una consulta directa realizada por UGT a empleados públicos de la región y que coinciden, en buena medida, con las reivindicaciones que los sindicatos han vuelto a poner sobre la mesa ante la Junta de Extremadura.

No se trata solo de cobrar más, aunque el salario aparece entre las preocupaciones principales. El malestar tiene también que ver con la organización del trabajo, la falta de personal en determinados servicios, las cargas acumuladas, la conciliación, la rigidez de algunos horarios y la sensación de que los avances llegan de forma desigual según el cuerpo, el destino o la administración en la que se trabaje.

El debate se ha reactivado después de que las organizaciones sindicales hayan reclamado a la Junta una negociación amplia para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Sobre la mesa figuran medidas sobre jornada, horarios, carrera profesional, retribuciones, plantillas, promoción interna y modernización administrativa. El objetivo, según los sindicatos, pasa por alcanzar un acuerdo que permita actualizar la Función Pública extremeña y evitar agravios entre trabajadores públicos.

La jornada de 35 horas

La primera reclamación recogida por UGT es clara: implantar la jornada de 35 horas semanales. Los empleados públicos consultados la sitúan como una medida de mejora laboral, pero también como una forma de equiparar derechos con otras administraciones y de avanzar en conciliación.

La petición no se plantea de forma aislada. Va unida a otra idea que aparece con fuerza en las respuestas: reorganizar mejor los tiempos de trabajo para que la reducción de jornada no dependa solo del calendario, sino también de una planificación real de plantillas y servicios.

Los trabajadores reclaman que la Administración extremeña avance hacia un modelo horario más flexible, con criterios claros y aplicables de forma homogénea. La reivindicación de las 35 horas se ha convertido así en una de las banderas más reconocibles, pero detrás hay una demanda más amplia: trabajar mejor, con menos rigidez y con una organización más racional.

Más teletrabajo y flexibilidad

El teletrabajo es otra de las peticiones que más se repite en la consulta realizada por UGT. No aparece como una reclamación absoluta ni como una fórmula válida para todos los puestos, pero sí como una herramienta que muchos empleados públicos consideran todavía insuficiente o aplicada con diferencias según departamentos.

La demanda de fondo es que el teletrabajo se aplique con criterios más homogéneos, con más transparencia y con menos discrecionalidad. Los trabajadores piden que no dependa tanto del centro, del servicio o de la interpretación de cada responsable, sino de reglas comunes y de una evaluación real de qué puestos pueden desempeñarse parcialmente a distancia.

También reclaman más flexibilidad horaria, especialmente para quienes tienen responsabilidades familiares o de cuidado. La conciliación aparece como una preocupación transversal, pero no solo en términos personales. Muchos empleados la vinculan también a una mejor organización interna y a una Administración capaz de adaptarse a nuevas formas de trabajo sin perder calidad en la atención a la ciudadanía.

Carrera profesional real

La carrera profesional es otra de las grandes reivindicaciones de las que se hace eco UGT Extremadura. Los empleados públicos consultados piden que no sea un derecho nominal, sino un sistema claro, completo y con efectos reales en la trayectoria laboral y en la nómina.

La queja se resume en una idea: la experiencia, la formación, la responsabilidad y los años de servicio deben tener un reconocimiento efectivo. Los trabajadores reclaman una carrera profesional real, completa y no discriminatoria, sin bloqueos, sin desigualdades y sin penalizar trayectorias dentro de la propia Administración.

También piden más oportunidades de promoción interna, movilidad y desarrollo profesional. En muchos casos, la sensación es que la Administración ofrece estabilidad, pero no siempre un camino claro para progresar. Por eso, la carrera profesional se ha convertido en una demanda central: no solo por su efecto económico, sino por el reconocimiento que implica.

Mejores sueldos y recuperación de poder adquisitivo

La mejora salarial completa el núcleo de las reclamaciones. Los empleados públicos piden mejores retribuciones, actualización de complementos y recuperación de poder adquisitivo tras años de inflación y presión sobre los servicios.

Las demandas no se limitan a las subidas generales. También incluyen la revisión de complementos, la equiparación con otros territorios y el reconocimiento económico de responsabilidades que, según los trabajadores, no siempre están suficientemente valoradas.

Los sindicatos sostienen que las diferencias internas generan agravios. Por eso, junto a la mejora salarial, reclaman ordenar mejor las retribuciones, revisar puestos, actualizar funciones y evitar que trabajadores con responsabilidades similares tengan condiciones muy distintas. La reivindicación salarial, en este sentido, va ligada a una cuestión de fondo: igual trabajo, condiciones equiparables.

Plantillas, cargas de trabajo y servicios públicos

La consulta también apunta a una preocupación muy concreta: la falta de personal en algunos servicios. Muchos trabajadores vinculan sus reivindicaciones no solo a sus condiciones laborales, sino también a la calidad de los servicios públicos.

La queja se repite en distintos ámbitos: plantillas ajustadas, bajas difíciles de cubrir, acumulación de tareas, envejecimiento de algunos cuerpos y departamentos donde los expedientes se acumulan. Esa presión se nota en oficinas, centros administrativos, servicios técnicos, atención al público y unidades que funcionan con menos margen del necesario.

Por eso, junto a la jornada, el teletrabajo o los salarios, aparece otra demanda menos visible pero igual de importante: más organización, más refuerzos y una planificación de personal a medio plazo. Los empleados públicos reclaman que las mejoras no se queden solo en derechos individuales, sino que sirvan también para reforzar el funcionamiento de la Administración.

Modernizar la Administración

La modernización de la Administración es otro de los puntos que comparten trabajadores y sindicatos. No se trata solo de digitalizar trámites, sino de mejorar herramientas, simplificar procedimientos, reducir burocracia interna y adaptar la estructura pública a las necesidades reales de los servicios.

Los empleados consultados por UGT reclaman medios técnicos adecuados, aplicaciones que funcionen, procesos más claros y una Administración menos lenta también por dentro. La digitalización, sostienen, no puede traducirse en más carga para las plantillas si no va acompañada de formación, soporte técnico y reorganización real.

En ese punto, las demandas enlazan con la petición sindical de abrir una negociación amplia con la Junta. El objetivo no sería únicamente pactar mejoras laborales, sino abordar un modelo de función pública más ordenado, más moderno y con menos diferencias entre colectivos.

Evitar agravios entre trabajadores públicos

La última idea atraviesa todas las demás: evitar agravios entre trabajadores públicos. Los empleados reclaman que los derechos no dependan tanto del cuerpo, el centro, el puesto, la consejería o la interpretación de cada servicio.

Esa sensación de desigualdad aparece en cuestiones como el acceso al teletrabajo, la carrera profesional, los complementos, la promoción interna, la movilidad, los horarios o el reconocimiento de funciones. Por eso, las organizaciones sindicales reclaman una negociación que fije criterios claros y compromisos medibles.