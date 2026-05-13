Influencers de China descubren Extremadura: visitan Monfragüe y el Jerte, degustan vinos y conocen municipios históricos

Cuatro creadores de contenido de China han visitado Extremadura para descubrir la Vía de la Plata y otros atractivos turísticos de la región. En su viaje de cuatro días, organizado por la Junta de Extremadura y Turespaña, han conocido el patrimonio histórico de Zafra, Mérida y Hervás, han degustado la gastronomía extremeña y los cavas y vinos de la DOP Ribera del Guadiana y han recorrido el Parque Nacional de Monfragüe y el Valle del Jerte, entre otros lugares.

En este grupo han participado una periodista del diario Macao Daily News y tres influencers especializados en viajes y turismo, que suman 6,8 millones de seguidores en la red social china Weibo.

Promoción internacional

Además de Extremadura, su itinerario por la Vía de la Plata ha incluido Andalucía y Castilla y León, donde finalizó ayer martes.

A lo largo del año, la Dirección General de Turismo colabora con prescriptores nacionales e internacionales para promocionar Extremadura en las redes sociales, ya sea para que visiten la región y cuenten sus experiencias en primera persona o para difundir las actividades que organiza la Junta en eventos como Fitur o FIO.

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Con este propósito se ha organizado el viaje de los creadores de contenido de China, un mercado de gran interés para Extremadura. En noviembre, responsables de Turismo se reunieron en Madrid con turoperadores, medios de comunicación y representantes institucionales del país asiático, en un evento organizado por Turespaña. A raíz de ese encuentro, varios profesionales del sector turístico visitaron Extremadura.