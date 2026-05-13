Futuro laboral
Extremadura contará con una beca de la Fundación Iberdrola para impulsar la presencia de mujeres en la FP de electricidad
El programa integral ofrecerá apoyo económico, mentorización y prácticas en empresas para reforzar la confianza y competencias de las jóvenes en el sector energético
La Fundación Iberdrola Españapondrá en marcha en el curso 2026-2027 la Beca Aella, un programa dirigido a mujeres que cursen ciclos formativos de Grado Medio y Superior vinculados a la electricidad y a profesiones asociadas. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de las alumnas a un sector estratégico como el energético y mejorar sus oportunidades de empleabilidad.
En Extremadura, el desarrollo de esta beca contará con la colaboración de las asociaciones instaladoras ASINET, ASEMIET y ASPREMETAL, que contribuirán a la difusión del programa y al impulso de la cualificación profesional de jóvenes en ámbitos industriales y tecnológicos.
La Beca Aella, que se está desarrollando en todo el país, ofrecerá a las participantes un itinerario integral basado en tres ejes: apoyo económico, mentorización por parte de mujeres profesionales del sector y prácticas formativas en empresas especializadas. Con ello, se pretende reforzar la confianza de las alumnas, ampliar sus competencias y facilitar su incorporación a actividades en las que la presencia femenina continúa siendo reducida.
Familias profesionales
El programa está dirigido a mujeres que cursen estudios presenciales y a tiempo completo en familias profesionales relacionadas con Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, y Energía y Agua.
Entre las titulaciones incluidas figuran Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Energías Renovables o Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Con esta iniciativa, Fundación Iberdrola, ASINET, ASEMIET y ASPREMETAL buscan promover la igualdad de oportunidades en las profesiones técnicas, fomentar el talento femenino y contribuir a que las mujeres ganen presencia y visibilidad en el sector eléctrico y energético.
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