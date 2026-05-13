Extremadura eleva a 7 millones la ayuda a domicilio para personas dependientes en 38 municipios extremeños

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 2026, con una dotación de 7 millones de euros.

La cuantía supone un incremento de 1,6 millones de euros respecto al programa de 2025 y permitirá ampliar el número de municipios beneficiarios, que pasará de 29 a 38 localidades. Además, el Ejecutivo autonómico ha aumentado el precio de la hora financiada, que sube de 10,81 euros a 11,46 euros, según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Más municipios

Podrán acogerse al programa todas las entidades locales que ya se beneficiaron de esta financiación en 2025 y que no hubieran renunciado expresamente a ella. También podrán entrar las poblaciones extremeñas de menos de 20.000 habitantes en las que haya más personas dependientes que no reciban ya una prestación.

La finalidad de esta línea es financiar la actuación de las entidades locales en relación con el servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se trata de un recurso dirigido a prestar apoyo en el domicilio de las personas en situación de dependencia para atender sus necesidades básicas de la vida diaria.

Atención en casa

El programa contempla dos modalidades de actuaciones. Por un lado, los servicios relacionados con las necesidades domésticas o del hogar, como la limpieza, el lavado, la cocina u otras tareas similares. Por otro, los servicios vinculados a la atención personal para la realización de las actividades cotidianas.

Jonás Herrera

Estas prestaciones deben ser desarrolladas por entidades o empresas acreditadas para esta función y buscan reforzar la atención en el entorno habitual de las personas dependientes, especialmente en municipios donde la demanda de este tipo de servicios sigue siendo elevada.

Refuerzo del sistema

Con la ampliación presupuestaria, la Junta pretende reforzar la colaboración con los ayuntamientos en la prestación de un servicio que resulta esencial para muchas familias y para personas dependientes que necesitan apoyo diario sin abandonar su domicilio.

El incremento de la dotación, del número de municipios beneficiarios y del precio por hora financiada permitirá, según el planteamiento del Ejecutivo regional, mejorar la cobertura del servicio en 2026 y sostener la atención en localidades donde existen personas dependientes pendientes de recibir una prestación.

Lista de espera

La ampliación del programa llega en un contexto en el que 8.753 personas estaban en lista de espera de dependencia en Extremadura a 31 de marzo de 2026, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recogidos por Europa Press. De ellas, 3.724 estaban pendientes de la resolución de grado y otras 5.029 ya tenían reconocido el grado, pero seguían a la espera de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

En el conjunto del país, la lista de espera ascendía a 271.556 personas, aunque se había reducido un 2,5% respecto al año anterior. El Ministerio sitúa el principal “cuello de botella” en la resolución de grado, el primer paso para acceder al sistema.