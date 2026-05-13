Extremadura eleva el tono contra el Gobierno de Sánchez por los retrasos, recortes y carencias en tren, autobús y aeropuerto

Cuando "el tren no llega, en el aeropuerto no se invierte y en bus se cancelan servicios", la crítica deja de ser una queja sectorial para convertirse en un mensaje político de fondo. La Junta de Extremadura ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la situación del transporte en la región en el primer gran posicionamiento del nuevo consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, que ha imprimido un giro más contundente al discurso de esta cartera.

"La paciencia de Extremadura con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de transporte se ha terminado", ha advertido tras denunciar un "maltrato institucional intolerable" que a su juicio se traduce en retrasos, recortes y abandono en carreteras, tren y aire. "Y por mar, porque no tenemos".

El consejero marca el tono

La comparecencia ha servido para marcar el tono de una consejería que aspira a ganar protagonismo en esta legislatura. En una comunidad donde las comunicaciones siguen condicionando la vida diaria, la economía y la igualdad de oportunidades, Infraestructuras se perfila como uno de los departamentos con mayor carga política. Ramírez ha querido situarlo desde el primer momento en ese terreno: el del transporte como reivindicación estratégica de Extremadura y como uno de los frentes más sensibles en la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Europa Press

El consejero ha criticado una forma de actuar que, según ha sostenido, perjudica de manera reiterada a Extremadura. "Mientras en otros lugares se está influyendo, se mejora y se avanza, en Extremadura los extremeños seguimos pagando las consecuencias de la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

Ramírez ha apoyado esa denuncia en tres ejemplos: la suspensión de la línea de autobús Mérida-Sevilla, las inversiones previstas en el aeropuerto de Badajoz, que apenas suponen el 0,04% del total previsto por Aena para todo el país, y los defectos detectados en la línea de alta velocidad. Tres frentes distintos que según la Junta comparten un mismo patrón: la falta de respuesta del Gobierno central, un perjuicio directo para los usuarios y la ausencia de soluciones inmediatas.

La línea Mérida-Sevilla

El primer caso ha sido la suspensión de la ruta de autobús Mérida-Sevilla. Ramírez ha recordado que se trata de una línea de transporte de viajeros por carretera de competencia estatal, al discurrir por más de una comunidad autónoma, y ha defendido que el Gobierno de España tiene herramientas jurídicas para garantizar la continuidad del servicio.

Según ha explicado, el Ejecutivo central podría aplicar una medida de urgencia y encargar directamente la prestación de la ruta a otra empresa mientras se resuelve la situación de la concesionaria, LEDA, en concurso de acreedores. "Cuando hablamos de transporte siempre hablamos de personas, hablamos de viajeros. Lo importante no es el medio de transporte, sino las personas que lo utilizan", ha afirmado.

Vehículo de LEDA en los andenes de la estación de autobuses de Badajoz. / S. GARCÍA

El consejero ha rechazado las críticas del PSOE, que ha cuestionado la legalidad de las soluciones planteadas por la Junta, y ha defendido que el artículo 85 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres permite actuar en situaciones como esta. "Si prevé esa posibilidad, ¿por qué no la aplica?", se ha preguntado.

Ramírez ha calificado como "un parche" la solución adoptada por el Gobierno central, que ha recurrido a Alsa para vender billetes entre Mérida y Sevilla dentro de la ruta Gijón-Sevilla. Según ha advertido, esa alternativa ha encarecido el precio del billete, que ha pasado de 12 a 18 euros, y además deja fuera a usuarios que antes podían subir en Villanueva de la Serena o Zafra.

La Junta, ha insistido, no puede asumir directamente esos tramos porque forman parte de una ruta estatal. Sí ha ofrecido, según ha detallado, cuatro empresas dispuestas a prestar el servicio "de forma inmediata". "Ni siquiera nos ha respondido a la oferta de las empresas que le hemos puesto a su disposición", ha lamentado.

El Aeropuerto de Badajoz

El segundo ejemplo ha sido el aeropuerto de Badajoz. La Junta ha pedido a Aena 13 mejoras, de las que el gestor aeroportuario ha ignorado 11. Entre ellas, la mejora del sistema antiniebla, una reclamación que el Ejecutivo regional considera prioritaria por el impacto que las condiciones meteorológicas tienen sobre la operativa: 21 incidentes en 2025 entre retrasos, desvíos y cancelaciones, a los que se suman otros 42 en 2024 y 2023.

Ramíerz ha censurado que Aena solo prevea 5,2 millones de euros para el aeropuerto pacense dentro de un plan de inversiones de 12.888 millones para el conjunto de aeropuertos españoles entre 2027 y 2031. "¿Cuánto destina al aeropuerto de Badajoz? El 0,04% de esta inversión", ha criticado tras recordar que esa cifra llega después de que el aeropuerto haya cerrado 2025 con récord de pasajeros, más de 150.000, y también con récord en número de operaciones.

La otra demanda clave para la Junta que no ha sido atendida es la ampliación del horario de apertura para hacerlo más atractivo a las compañías y facilitar tanto el mantenimiento de las rutas actuales como la captación de nuevas conexiones. "El Gobierno de Pedro Sánchez no nos deja exprimir el potencial que tiene el aeropuerto de Badajoz", ha denunciado.

La terminal del Aeropuerto de Badajoz, una mañana de niebla. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Defectos en el tren

El tercer frente ha sido el ferrocarril. Ramírez ha asegurado que los problemas de soldadura conocidos en los últimos días confirman que el Ministerio y Adif "no solo siguen incumpliendo los plazos de la alta velocidad en Extremadura", sino que además aparecen problemas de calidad en una infraestructura que todavía no está terminada.

El consejero se ha referido a defectos en soldaduras en tramos situados al norte de Cáceres y ha asegurado que Adif no comunicó oficialmente a la Junta ni esos problemas ni la reducción de velocidad. Ha comparado esa falta de información con lo ocurrido con la línea de autobús Mérida-Sevilla, donde, según ha dicho, la primera noticia llegó por los propios pasajeros afectados.

"Pedro Sánchez ya vino a Extremadura a inaugurar en el año 2022 una línea de alta velocidad que fue una propaganda. Cuatro años después, seguimos con tramos sin terminar, seguimos con limitaciones en la velocidad y seguimos con viajes que duran cinco horas desde Badajoz hasta Madrid", ha lamentado.

Un tren Alvia circulando. / EL PERIODICO

La autovía EX-A1

El consejero ha incorporado además otro elemento al reproche: la situación de la EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho. Según ha explicado, la Junta necesita que el Gobierno de España firme un convenio con Portugal para poder culminar el estudio de viabilidad del puente internacional incluido en el proyecto.

Ramírez ha asegurado que la Junta ya ha enviado el convenio al ministro y que está a la espera de respuesta. "La pelota está en el tejado del Gobierno central", ha señalado, antes de defender que ese documento es imprescindible porque debe fijar las características técnicas del puente y permitir completar el estudio de viabilidad de los 22,5 kilómetros de autovía previstos.

El consejero ha rechazado que pueda avanzarse por partes en el estudio. Ha explicado que la actuación puede licitarse después por lotes, pero que el estudio de viabilidad debe analizar el conjunto de la obra. "No podemos parchear un estudio de viabilidad", ha indicado.

Todas las vías institucionales

Ramírez ha insistido en que la Junta trasladará su malestar al Gobierno de España "por todas las vías posibles": comunicaciones formales, conferencias sectoriales, reuniones con el Ministerio, con direcciones generales o a través de la Delegación del Gobierno. "Nos da igual la vía, lo que nos importa es el fin: atender las necesidades que los viajeros extremeños tienen encima de la mesa", ha subrayado.

Preguntado por una posible movilización ciudadana, el consejero ha evitado anticipar ese escenario y ha defendido que primero deben agotarse los cauces institucionales. "Si agotamos la vía de diálogo institucional y no podemos poner remedio a esta situación, habrá que estudiar todas las vías posibles", ha advertido.

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La Junta de Extremadura, ha concluido Ramírez, no permanecerá "callada" ante lo que considera una cadena de agravios en materia de transporte. "Vamos a denunciar cada agravio que realice el Gobierno de Pedro Sánchez y vamos a defender a Extremadura con firmeza", ha rematado el consejero.