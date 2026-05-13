Inés Checa destaca las primeras medidas de Vox en el Gobierno extremeño: "La familia vuelve a estar en el centro de las políticas"

Vox ha reivindicado este miércoles sus primeras medidas desde el Gobierno de Extremadura con la autorización de un contrato de 1,9 millones de euros para reforzar la intervención especializada con familias acogedoras y adoptivas. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Inés Checa Mallebrera, ha defendido que, con esta actuación, la familia "vuelve a estar en el centro de las políticas".

Checa ha realizado estas declaraciones en la primera semana de su nuevo cometido como portavoz parlamentaria de Vox en la Asamblea de Extremadura, cargo en el que ha sustituido a Óscar Fernández Calle después de que este haya asumido la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia dentro del Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox.

La medida ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno y consiste en la contratación del servicio de intervención especializada con familias que tengan menores en situación de acogimiento o adopción. El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga, y un importe de 1,9 millones de euros, según ha destacado Vox.

Apoyo a familias y menores

El nuevo servicio permitirá reforzar la atención tanto a las familias que sean candidatas al acogimiento o la adopción como a aquellas en las que ya se haya formalizado una medida de protección. La intervención incluirá tareas de formación, valoración, seguimiento y apoyo técnico especializado.

La portavoz de Vox ha señalado que esta actuación refleja el compromiso de su formación con las familias extremeñas. Según ha sostenido Checa, para Vox "la familia es el centro de todas las políticas".

La formación ha subrayado además que la integración de estos servicios en un único contrato permitirá mejorar la coordinación, agilizar procesos y adaptar los recursos a las necesidades actuales, especialmente en el ámbito del acogimiento familiar.

Primeras decisiones desde el Gobierno

Checa ha enmarcado esta medida en el inicio de la nueva etapa política abierta tras la entrada de Vox en el Ejecutivo regional. La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia está dirigida por Óscar Fernández Calle, nombrado vicepresidente y consejero a finales de abril.

La portavoz parlamentaria ha afirmado que este avance demuestra que Vox ya está aplicando desde el Gobierno regional políticas que considera "útiles y eficaces" para fortalecer la protección de la infancia, apoyar a las familias y mejorar los servicios sociales en Extremadura.

En ese sentido, Checa ha puesto en valor que, apenas unos días después del inicio del nuevo Ejecutivo autonómico de coalición entre PP y Vox, comiencen a materializarse medidas impulsadas por su formación dentro de la Junta de Extremadura.