Extremadura reunirá a empresas para analizar las oportunidades del sector de la defensa

La Junta de Extremadura celebrará el próximo 18 de mayo, a partir de las 09.00 horas, la jornada ‘Oportunidades de empleo y recursos en el sector de la defensa’, un encuentro que tendrá lugar en la Base General Menacho, en Bótoa, con el objetivo de acercar al tejido empresarial extremeño las posibilidades de crecimiento vinculadas a este ámbito estratégico.

Cartel anunciador de la jornada. / EL PERIÓDICO

La cita servirá para analizar las oportunidades que ofrece el sector de la defensa a las empresas de la región, tanto desde el punto de vista de la contratación como de la comercialización, la certificación o la participación en licitaciones. También se informará sobre los recursos públicos disponibles para facilitar la incorporación de compañías extremeñas a una actividad con creciente peso económico y tecnológico.

Desde la Junta se subraya en nota de prensa que la defensa "constituye un sector de oportunidad para Extremadura por su carácter transversal y su impacto en áreas como las telecomunicaciones, la salud, el sector forestal, el agroalimentario, el textil, la logística o la tecnología". Especial relevancia tendrá, además, el desarrollo de tecnologías duales, con aplicaciones tanto civiles como militares.

Ayudas

Uno de los ejes de la jornada será la presentación de las ayudas a la contratación incluidas en el Bono Impulsa Defensa, una medida dirigida a favorecer la inserción laboral de exmilitares mayores de 45 años una vez finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas.

Durante el encuentro se pondrá también en valor el perfil profesional de estos trabajadores, caracterizado por competencias como la disciplina, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación, la responsabilidad y la experiencia en entornos organizativos complejos, cualidades especialmente apreciadas en el ámbito empresarial.

La jornada permitirá igualmente abordar las actuaciones previstas para reforzar la presencia de las empresas extremeñas en el sector de la defensa. Entre ellas figuran la creación de un hub de empresas proveedoras, la elaboración de un catálogo empresarial, el apoyo en procesos de certificación y licitación, la formación especializada y la organización de jornadas técnicas.

El programa

El acto contará con la participación del general jefe de la Brigada Extremadura XI, Álvaro Díaz Fernández, y del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, que intervendrán en la bienvenida inaugural. La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez Casado, presentará Baluartia, Plan de Impulso Regional al Sector Empresarial de la Defensa.

El programa continuará con la intervención del suboficial mayor de la Brigada Extremadura XI, José Antonio Madera González, centrada en la trayectoria y empleabilidad del militar de tropa y marinería. Posteriormente, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, expondrá las ayudas vinculadas al Bono Impulsa Defensa, junto con una experiencia empresarial relacionada con esta medida.

También participarán el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, que abordará las actuaciones de promoción empresarial en el sector, y Francisco Pizarro, director de negocio de FUNDECYT-PCTEX, que analizará las capacidades tecnológicas de Extremadura en este ámbito. La jornada concluirá con una visita guiada por la Base General Menacho para conocer el funcionamiento de estas instalaciones y las oportunidades asociadas al sector de la defensa.

Esta actividad estará reservada exclusivamente a las personas inscritas previamente. Por motivos de seguridad y acceso al recinto, el plazo de inscripción finaliza el 14 de mayo a las 12.00 horas. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través de la web de Baluartia.

La Vía Carisa

La jornada se celebra en un contexto de impulso europeo a la industria de defensa y de desarrollo del corredor industrial Vía Carisa, integrado en la Ruta de la Plata. Esta alianza, liderada por Asturias e impulsada desde el Ministerio de Defensa, ha identificado ya 176 empresas, entidades tecnológicas y académicas con potencial en el sector, de las que una veintena están en Extremadura.

En este sentido, cabe indicar que 13 empresas cuentan desde 2025 con la homologación necesaria para trabajar con el Ministerio de Defensa, como la armamentística Rheinmetall, con dos centros industriales en la región (Navalmoral de la Mata y El Gordo); Parafly, con base en Zarza Capilla; o Cotesa (Cáceres).

Junto a ellas se han incluido Revestimentos Anticorrosivos Industriales (Almaraz), y empresas de fabricación de precisión como Zafra Medina Mecanizados y Zame Mecanizados (Zafra), además de compañías de suministro, servicios y certificación con presencia en la comunidad, como BM Tevisa (centros en Badajoz y Mérida), Inetum (Almendralejo), Securitas Seguridad España (Mérida), SGS Inspecciones Reglamentarias (oficina en Cáceres) y Cedesa (Mérida), especializada en soluciones digitales.