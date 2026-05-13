Ligero repunte de temperaturas, pero siguen las lluvias en Extremadura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé fenómenos significativos en Extremadura ni este miércoles, 13 de mayo, ni el jueves, día 14. La comunidad afronta dos jornadas marcadas por la nubosidad variable, las brumas matinales y un ligero ascenso de las temperaturas máximas.

Este miércoles predominarán los intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna, aunque el cielo tenderá a quedar poco nuboso al final del día. Aemet señala la probabilidad de alguna precipitación débil, sobre todo en el oeste, sin descartar chubascos dispersos y ocasionalmente acompañados de tormenta, más probables en el norte durante la tarde. También pueden formarse brumas y bancos de niebla a primeras horas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente, mientras que las máximas subirán de forma ligera. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 24 grados, y en Cáceres entre los 10 y los 21. El viento soplará de componente oeste, flojo a moderado.

Para el jueves, la previsión apunta a intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. No se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en el extremo norte de la región. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero ascenso.

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En las capitales de provincia, Badajoz registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 25, mientras que Cáceres se moverá entre los 10 y los 23 grados. El viento soplará del oeste y noroeste, flojo al principio y aumentando a moderado.