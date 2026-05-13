Las lluvias dejan más de 30 millones de euros en pérdidas en la cereza del norte de Cáceres

Las lluvias persistentes registradas desde el pasado 23 de abril han provocado ya más de 30 millones de euros en pérdidas en el sector de la cereza de Cáceres, según ha denunciado este miércoles La Unión. La organización agraria advierte de que la situación afecta de lleno a las comarcas del norte de la provincia, donde la campaña se ha visto gravemente condicionada por la acumulación de agua y las temperaturas propias de estas fechas.

Casi 150 litros por metro cuadrado desde abril

De acuerdo con los datos aportados por La Unión, desde el 23 de abril han caído en las comarcas del norte de Cáceres alrededor de 149,20 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad que, unida a las temperaturas actuales, ha provocado el rajado de las cerezas de las variedades más tempranas, precisamente las que suelen alcanzar una mayor cotización en el mercado.

Variedades tempranas y de media estación, las más afectadas

La organización señala que toda la producción de variedades tempranas y de media estación situada por debajo de los 700 metros de altitud está afectada, bien por rajado o bien por podredumbre, lo que impedirá su comercialización. Por encima de los 700 metros, el daño se concentra principalmente en las variedades tempranas, que también han sufrido de forma notable los efectos de la climatología adversa.

Unos 15 millones de kilos dañados

La Unión calcula que esta situación ha provocado la pérdida o afectación en la calidad de unos 15 millones de kilos de cerezas, alrededor del 50% de las variedades tempranas. Incluso la fruta que no se ha visto afectada directamente por el rajado presenta daños serios y está sufriendo una pérdida de cotización por el deterioro de su calidad, según sostiene la organización agraria.

Solo un 11% de la producción está asegurada

A estos daños se suma, según La Unión, la escasa cobertura del seguro agrario en el sector. La organización afirma que apenas está asegurado un 11% de la producción y advierte de que, con las actuales normas de aseguramiento, las pérdidas producidas por las lluvias persistentes no serán indemnizadas en la mayoría de los casos, lo que agrava la situación de los productores afectados.

Críticas al seguro de la cereza

La Unión asegura que lleva años denunciando las deficiencias del seguro de la cereza, al considerar que deja desprotegidos a los agricultores damnificados por este tipo de daños. En este sentido, la organización sostiene que muchos productores han dejado de asegurar sus explotaciones porque las coberturas no responden a las necesidades reales del cultivo, una circunstancia que, según subraya, vuelve a quedar en evidencia cuando la climatología resulta adversa.

Exigen una actuación urgente de la Junta

La organización agraria reclama al consejero de Agricultura, Juan José García, que actúe de manera urgente para impulsar mejoras en el seguro dentro de Enesa. La Unión exige que se establezca un seguro “digno” y con coberturas reales a precios asequibles, porque, según afirma, “está en juego la viabilidad de miles de explotaciones de cerezos del norte de la región”.

Ayudas hasta que haya coberturas reales

Hasta que se mejore el sistema de aseguramiento, La Unión exige a la Consejería de Agricultura una valoración oficial de los daños para evaluar líneas de ayudas dirigidas a los productores afectados. La organización agraria defiende que la Junta debe activar mecanismos de compensación mientras no exista un seguro capaz de cubrir de forma efectiva las pérdidas sufridas por el sector de la cereza en Cáceres.

Visita de Cotrina

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha desplazado este miércoles a Valdastillas, en el Valle del Jerte, para comprobar sobre el terreno los daños que las intensas lluvias del pasado fin de semana han provocado en las explotaciones de cereza del norte de la región. Ha estado acompañado por alcaldes y alcaldesas de la comarca y por José Antonio Tierno, presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Álvaro Sánchez Cotrina, en su visita a Valdastillas, este miércoles. / El Periódico

Durante su visita, Sánchez Cotrina ha podido conversar con cereceros y cereceras de la zona y comprobar el estado de la fruta dañada en plena campaña. “He querido estar aquí cuanto antes porque el PSOE de Extremadura va a estar a pie de calle, dando la mano a la gente en las buenas, pero sobre todo en las malas”, ha señalado. El dirigente socialista ha lamentado la complicada situación que atraviesa el sector tras los episodios meteorológicos adversos del este último fin de semana y ha reclamado una respuesta “rápida y contundente” por parte de la Junta de Extremadura.

Evaluar daños

En ese sentido, Sánchez Cotrina ha exigido al consejero de Agricultura de Vox que visite “de inmediato” las comarcas afectadas, que su consejería evalúe cuanto antes los daños ocasionados y que se habiliten ayudas directas para compensar las pérdidas que están sufriendo los productores.

Además, ha reclamado que los seguros agrarios “se adapten de una vez a la realidad del cultivo de la cereza”, ampliando coberturas y ofreciendo respuestas eficaces a los problemas que vienen sufriendo los productores año tras año. Por último, también ha preguntado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, “dónde está la planta de compostaje del Valle del Jerte que prometió y que sigue sin ser una realidad”.

Propuesta en la Asamblea

Sobre este asunto, Sánchez Cotrina ha anunciado que este miércoles el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso con medidas concretas para apoyar al sector de la cereza. En la iniciativa, los socialistas exigen a la Junta el despliegue inmediato de equipos técnicos para evaluar sobre el terreno los daños causados por las tormentas primaverales en las explotaciones de cereza del norte de la provincia de Cáceres, especialmente en las comarcas del Valle del Jerte, Ambroz, Hurdes y La Vera.

Se solicita también la creación de una línea de ayudas directas para los productores afectados por las lluvias y el granizo, con el objetivo de paliar la pérdida de ingresos y cubrir, al menos, los costes de producción; la puesta en marcha de ayudas específicas para industrias y cooperativas de cereza del norte de Extremadura, facilitando el acceso a créditos y financiación para mantener.