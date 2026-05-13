"Necesitamos aulas, no saunas": la campaña contra el calor en los colegios de Extremadura

CCOO y Freampa-CP han lanzado la campaña 'Necesitamos aulas, no saunas' para denunciar los problemas de calor en los centros educativos extremeños y reclamar a la Junta "transparencia, planificación y ejecución real" de las ayudas destinadas a climatización y eficiencia energética.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles por el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, y la secretaria de Salud Laboral de la federación, Virginia Chamorro. Ambos han defendido que los centros deben ser espacios seguros y saludables para enseñar, aprender y trabajar, y han advertido de que las altas temperaturas ya no pueden tratarse como una incidencia puntual.

La campaña llega después de una primera convocatoria de ayudas dotada con 30 millones de euros en la que, según ha criticado CCOO, solo se adjudicaron algo más de 9,4 millones. Esas ayudas fueron solicitadas por 63 entidades locales y permitieron actuar en 74 centros educativos, mientras que las solicitudes de 20 ayuntamientos quedaron excluidas por problemas de documentación o por no ajustarse a las bases.

Presentación de la campaña de CCOO y Freampa-CP 'Necesitamos aulas, no saunas' contra el calor en los centros educativos / EUROPA PRESS

Medir el calor en las aulas

CCOO y Freampa-CP han pedido a la comunidad educativa que registre y documente las temperaturas que se alcanzan en aulas y espacios de trabajo de los centros de la región. El objetivo es recopilar información objetiva para conocer la dimensión real del problema y exigir actuaciones, soluciones e inversiones.

Los centros deberán remitir datos como el nombre del colegio o instituto, la localidad, la fecha y hora de la medición, la dependencia analizada y la temperatura registrada. También se solicitarán fotografías de las mediciones, aunque evitando que aparezcan menores o datos personales.

Tomás Rodríguez ha señalado que prácticamente ningún centro educativo de la región está preparado para soportar las altas temperaturas que se registran en mayo, junio, septiembre y, cada vez con más frecuencia, también en octubre. A su juicio, el calor en las aulas puede convertirse en un problema de salud, de calidad educativa y de condiciones "dignas" para el profesorado, el alumnado y el personal de los centros.

El responsable sindical ha insistido en que la campaña no va dirigida contra los equipos directivos ni contra los propios centros, sino contra la falta de respuesta estructural de la Administración educativa. "La responsabilidad corresponde a la Junta, que debe planificar, financiar y ejecutar las medidas necesarias para terminar con esta situación", ha defendido.

Ayudas que no llegan a todos

Rodríguez ha recordado que la Junta publicó en 2020 una guía técnica para la mejora de la eficiencia energética, la adecuación y la rehabilitación ambiental bioclimática de los centros educativos públicos extremeños. Ese documento contempla actuaciones en cubiertas, fachadas, ventanas, protección solar, patios, ventilación, iluminación eficiente, energías renovables y sistemas adecuados de climatización.

Para CCOO, por tanto, el diagnóstico técnico ya existe y las soluciones están descritas. El problema, según ha señalado el sindicato, está en la ejecución y en el diseño de las ayudas. Por eso ha pedido a la Junta que simplifique la convocatoria para que llegue a más ayuntamientos, especialmente en el entorno rural.

Rodríguez ha advertido de que muchos municipios pequeños no cuentan con personal técnico para preparar las solicitudes ni con fondos suficientes para aportar el 20% del coste de las obras. Por ello, ha reclamado cambios que eviten que una parte importante del dinero vuelva a quedarse sin ejecutar.

La segunda convocatoria de ayudas permanece abierta hasta el 22 de mayo. CCOO ha exigido a la Consejería de Educación que haga pública información sobre el número de ayuntamientos y entidades locales menores que han solicitado estas subvenciones, los centros que podrían verse beneficiados, el tipo de actuaciones previstas y la planificación de ejecución.

Más planificación y medidas urgentes

CCOO y Freampa-CP han reclamado a Educación una planificación plurianual de actuaciones en todos los centros educativos públicos, apoyo técnico específico a las entidades locales y una evaluación de riesgos laborales ante episodios de calor extremo.

También han pedido protocolos homogéneos para los centros mientras se ejecutan las obras estructurales, así como medidas urgentes en los espacios más expuestos: ventilación, zonas de sombra, acceso al agua y protección especial para personas vulnerables.

Las dos organizaciones han exigido además el cumplimiento efectivo de la Ley 4/2019 y de la normativa de prevención de riesgos laborales. A su juicio, la respuesta al calor no puede limitarse a reducir horarios o aplicar medidas excepcionales, porque esas decisiones pueden ser necesarias en momentos concretos, pero no resuelven el problema de fondo.

"Un parche"

Virginia Chamorro ha considerado que la reducción horaria por las altas temperaturas es "un parche" y ha recordado que el alumnado tiene derecho a que los centros permanezcan abiertos en condiciones adecuadas. La responsable de Salud Laboral de CCOO ha subrayado que el cambio climático "es un hecho" y que obliga a adoptar medidas estables y planificadas.

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Chamorro ha criticado además que en el Consejo de Gobierno de la Junta haya "negacionistas del cambio climático", en referencia a los dos consejeros de Vox, y ha defendido que la climatización de los centros educativos no puede aplazarse más. Para CCOO y Freampa-CP, las aulas extremeñas deben dejar de depender de soluciones provisionales y pasar a contar con inversiones reales frente a un problema que se repite cada curso.