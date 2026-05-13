El primer pleno de la legislatura pondrá a prueba al Gobierno de Guardiola este jueves en áreas clave

El primer pleno ordinario de la legislatura llega este jueves a la Asamblea de Extremadura con varios frentes abiertos para el Gobierno de María Guardiola. Tras meses de bloqueo institucional y con la actividad parlamentaria ya reactivada, los grupos han fijado sus primeras prioridades en torno a cuestiones sensibles para la región: la sanidad pública, la despoblación, el campo, la seguridad, el impacto económico de la guerra en Irán y el futuro del acuerdo de Mercosur.

El PSOE acudirá al pleno con preguntas centradas en "los problemas reales de la gente"; el PP defenderá una propuesta para reclamar al Gobierno de España que reconozca como profesión de riesgo el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; y Unidas por Extremadura llevará una iniciativa con medidas económicas y sociales para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán, además de un pronunciamiento contra Mercosur.

PSOE: despoblación, campo y sanidad

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha acusado este martes al Gobierno de María Guardiola de "gobernar contra la gente" y de haber sumido a Extremadura en "seis meses de parálisis" mientras avanzan problemas como la despoblación, el deterioro de la sanidad pública y las dificultades del campo extremeño.

Tras la Junta de Portavoces, Gil Rosiña ha anunciado que el PSOE llevará al pleno dos preguntas dirigidas al Ejecutivo autonómico y centradas en "los problemas reales que tiene la gente en estos momentos". En concreto, los socialistas preguntarán por la evolución demográfica de Extremadura y por las políticas de apoyo al sector agrario.

La portavoz socialista ha alertado de que Extremadura ha sido "una de las regiones que más población ha perdido en 2025" y ha advertido de que los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo autonómico con Vox tienen "consecuencias transversales en el conjunto de las políticas públicas".

Respecto al sector primario, Gil Rosiña ha valorado la aprobación por parte de la Unión Europea, a petición del Gobierno de España, de ayudas extraordinarias destinadas a Extremadura y Andalucía para evitar el cierre de explotaciones agrarias afectadas por las inundaciones. "Esto es la Unión Europea", ha señalado, antes de reclamar al Ejecutivo autonómico que explique "a sus socios de Vox" la importancia de unas instituciones europeas capaces de movilizar ayudas para agricultores y ganaderos.

También ha cargado contra la gestión sanitaria de Guardiola y ha asegurado que el Servicio Extremeño de Salud atraviesa "un auténtico despropósito" provocado por la "falta de capacidad" del Gobierno autonómico. Ha citado los retrasos en citas médicas, las reprogramaciones, los problemas en la cobertura de plazas sanitarias y las dificultades de pacientes y profesionales.

Gil Rosiña ha mencionado además el trabajo de control desarrollado por el PSOE durante los meses sin actividad ordinaria en la Cámara y ha recordado que los socialistas han registrado 860 iniciativas parlamentarias. Sobre los futuros Presupuestos de la Junta, ha mostrado su desconfianza ante una negociación real. "No creo que ahora Guardiola se vuelva más dialogante que antes", ha afirmado.

PP: reconocer el riesgo de guardias civiles y policías

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una propuesta de pronunciamiento para solicitar al Gobierno de España que reconozca como profesión de riesgo el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que se trata de reconocer "su labor impagable" y ha recordado la muerte este fin de semana de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio. "Dos agentes fallecidos y dos agentes heridos que se suman a la larga lista de miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han arriesgado su vida por nosotros hasta las últimas consecuencias", ha señalado.

Sánchez Juliá ha subrayado que este reconocimiento ya ha recibido el respaldo del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo, pero ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no lo haya puesto en marcha. "No es un capricho, no es un privilegio, es de justicia", ha asegurado.

El portavoz popular ha explicado que la medida tendría efectos en las pensiones y en el anticipo de la edad de jubilación sin pérdida de poder adquisitivo, para lo que sería necesaria la modificación de la Ley General de la Seguridad Social.

Tras la Junta de Portavoces, Sánchez Juliá también ha criticado que el PSOE no haya presentado ninguna propuesta o iniciativa para el pleno, algo que, a su juicio, demuestra que "no hay alternativa al Gobierno de María Guardiola". Además, ha trasladado tranquilidad a los ganaderos extremeños sobre la lengua azul y ha asegurado que las vacunas "son y seguirán siendo gratuitas", con 340.000 dosis repartidas en oficinas veterinarias y un contrato en marcha para comprar más.

Unidas: guerra en Irán y Mercosur

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha informado de la propuesta de impulso que su formación llevará al pleno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán.

La iniciativa recoge un decálogo de medidas con ayudas directas al sector primario, bonificaciones en los seguros, mejora del relevo generacional, financiación para autónomos y pymes, ayudas al transporte, con especial atención al transporte sanitario y escolar, además de actuaciones de ahorro energético y apoyo a la eficiencia energética.

De Miguel ha reclamado que se haga "hincapié en los hogares vulnerables con bonos de ayuda" y que se vigilen los precios y las prácticas especulativas.

Unidas también defenderá una propuesta de pronunciamiento sobre el acuerdo de Mercosur. La portavoz ha sostenido que Extremadura debe "alzar la voz para rechazar la aplicación provisional" de este acuerdo por su impacto en el sector primario, tanto en la ganadería como en la agricultura.

De Miguel ha exigido una PAC bien financiada y orientada hacia la ganadería y la agricultura social y profesional, la que, según ha señalado, mantiene abiertos centros educativos, bares y comercios en los pueblos. También ha advertido de que esa agricultura familiar está "en peligro de extinción" por la llegada de fondos de inversión, los bajos precios y la orientación de las políticas europeas.

La portavoz de Unidas ha cargado contra PP y Vox y ha asegurado que quiere ver el voto de Vox ante Mercosur, después de que, según ha dicho, se sienten a gobernar "con aquellos que han impulsado el Mercosur en Europa, que no son otros que el Partido Popular". De Miguel ha anunciado que Unidas ejercerá una "verdadera oposición" con propuestas para mejorar la vida de los extremeños.