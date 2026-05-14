Energía
Almaraz agota la última recarga de su Unidad I con el futuro de la central en el aire
La parada ha movilizado a 1.200 trabajadores adicionales, la mayoría extremeños, y la instalación defiende que está en condiciones técnicas para operar más allá de 2027
La Central Nuclear de Almaraz ha concluido este 14 de mayo la 31ª recarga de combustible de la Unidad 1, una parada que abre un nuevo ciclo de operación, el número 32, y que puede convertirse en el último de este reactor si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene el actual calendario de cierre nuclear en España. La instalación cacereña inicia ahora una etapa clave para su futuro, marcada por la solicitud de prolongar la explotación de sus dos grupos hasta junio de 2030 y por la decisión pendiente del MITECO.
Según la nota difundida por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, la compañía solicitó oficialmente el pasado 30 de octubre la extensión de la autorización de explotación de los dos grupos de Almaraz. La empresa sostiene que la central cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2020 y vigente hasta el año 2030.
1.200 trabajadores adicionales durante la parada
La recarga ha supuesto también un importante movimiento laboral y económico para el entorno de Campo Arañuelo, con la incorporación de 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, en su mayoría extremeños. Durante 12 días de esta operación han trabajado en la instalación más de 2.000 profesionales, con picos máximos de hasta 2.200 trabajadores en el emplazamiento.
En total, han participado más de 70 empresas nacionales e internacionales, con la ejecución de más de 13.000 trabajos y 15 modificaciones de mejora y actualización tecnológica. Estas actuaciones solo pueden llevarse a cabo con la unidad parada, por lo que se han realizado de forma simultánea a la carga de nuevo combustible en el reactor.
Mejoras técnicas y continuidad
Entre los trabajos más relevantes realizados durante la recarga destaca la revisión general y el reacuñado completo del estátor del alternador principal. CNAT afirma que esta intervención “garantiza plenamente la seguridad y la fiabilidad de la instalación durante, al menos, 20 años más”.
La compañía interpreta esta actuación como una muestra de compromiso de las empresas eléctricas propietarias con la continuidad de la central. En la nota informativa, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo asegura que esta inversión “demuestra una clara apuesta, de las empresas eléctricas propietarias, por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz”.
Inversiones anuales de 50 millones
La empresa recuerda que cada año se realizan inversiones en la planta por valor de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos. Con este nivel de inversión, CNAT defiende que la Central Nuclear de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años, horizonte que situaría su vida útil en 2063.
Como referencia, la compañía menciona la central de North Anna, en Virginia, Estados Unidos, considerada gemela de Almaraz y que ya cuenta con licencia para operar durante 80 años. CNAT subraya además que en Estados Unidos hay ocho reactores con licencia para funcionar 80 años y alrededor de ochenta con autorización para operar hasta 60 años, con previsión de solicitar extensiones.
El peso económico de Almaraz en Extremadura
La central mantiene un papel relevante en la economía del norte de Extremadura y en su área de influencia más directa. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo destaca que la instalación genera 4.000 empleos directos e indirectos y que continúa siendo un foco de desarrollo económico y social para la zona.
La compañía también resalta que Almaraz revalidó en 2025 su posición en la categoría más alta de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, WANO. A juicio de CNAT, este reconocimiento pone de manifiesto el desempeño de la central y sus estándares de funcionamiento dentro del sector nuclear internacional.
La fiscalidad, principal argumento económico
Pese a defender la competitividad operativa de la central, CNAT advierte de que la viabilidad económica de Almaraz está seriamente condicionada por la carga fiscal. La empresa asegura que la carga impositiva es “inasumible” y supone más del 75% de sus costes variables, un factor que, según la compañía, compromete la rentabilidad de la instalación.
La nota recuerda además que la Unidad 2 tuvo que parar entre el 3 y el 17 de marzo de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema. CNAT vincula esta situación al escenario de baja demanda, elevada generación renovable y alta fiscalidad, que puede provocar que las centrales nucleares queden fuera del mercado eléctrico.
Seguridad de suministro y sistema eléctrico
En su argumentario, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo sitúa la continuidad de la central en el contexto energético internacional y en la necesidad de garantizar la seguridad de suministro. La empresa sostiene que centrales como Almaraz son imprescindibles para mantener la reducción de emisiones de CO2, ofrecer precios asequibles y reforzar la autonomía energética de España y Europa.
CNAT defiende también el papel de la energía nuclear como fuente estable frente a tecnologías más expuestas a la volatilidad de precios y de suministro, como el gas. Según la compañía, la generación nuclear garantiza un precio de la electricidad más estable y económico, especialmente en etapas de incertidumbre internacional.
Control de tensión tras el apagón de 2025
La nota informativa alude igualmente a los informes elaborados tras el apagón del 28 de abril de 2025 para reivindicar la aportación técnica de las centrales nucleares al sistema eléctrico. CNAT afirma que Almaraz contribuye, junto al resto de centrales nucleares españolas, a la estabilidad del sistema mediante la aportación de potencia síncrona y control de tensión en la red.
La compañía asegura que la central ha operado siempre con criterios técnicos correctos de generación o absorción de potencia reactiva para controlar la tensión de red. La instalación, según CNAT, ha atendido las necesidades del sistema manteniéndose dentro de los márgenes técnicos y de seguridad comunicados al operador del sistema.
Con la recarga ya finalizada, la Unidad 1 de Almaraz comienza un nuevo ciclo de operación mientras permanece abierta la decisión administrativa sobre la continuidad de la planta. El futuro de la central extremeña queda ahora condicionado por la respuesta del MITECO a la solicitud de prolongación hasta 2030 y por el debate sobre el calendario de cierre nuclear en España.
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