Los autónomos extremeños cobran 456 euros menos de pensión de jubilación que los asalariados

La pensión de jubilación de un autónomo extremeño apenas roza los mil euros. Según los últimos datos oficiales correspondientes a abril de 2026, los trabajadores por cuenta propia de la región cobran una pensión media de 995,37 euros mensuales, frente a los 1.452,15 euros que perciben los jubilados procedentes del Régimen General. La diferencia es de 456,78 euros al mes, una brecha que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) considera “histórica” y que pide corregir con medidas específicas.

La organización ha advertido de que Extremadura presenta una de las mayores diferencias del país entre las pensiones de los autónomos y las de los asalariados. La distancia no se limita solo a la jubilación. En el conjunto de las prestaciones, la pensión media total de los autónomos extremeños se sitúa en 912,62 euros, mientras que en el Régimen General alcanza los 1.245,02 euros, lo que supone una diferencia de más de 332 euros mensuales.

Más de 53.000 pensiones del RETA

Extremadura cuenta actualmente con 53.283 pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de las que 33.143 corresponden a jubilación. UPTA atribuye esta brecha a décadas de cotizaciones mínimas, marcadas por la inestabilidad de ingresos, la falta de protección y las dificultades económicas que han atravesado muchos negocios por cuenta propia.

La organización reclama una mejora específica de las pensiones mínimas del RETA, el fortalecimiento del sistema de cotización por ingresos reales, el incremento progresivo de las bases medias de cotización y una mayor protección social para las nuevas generaciones de autónomos.

Rocío Muñoz

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que “es inaceptable que un trabajador autónomo cobre más de 450 euros menos de pensión después de toda una vida de trabajo”. A su juicio, “las cotizaciones del presente deben aumentarse de forma progresiva para garantizar pensiones dignas en el futuro” y el avance del sistema de cotización por ingresos reales resulta “fundamental para evitar que las próximas generaciones de autónomos sigan sufriendo esta desigualdad”.

La pensión media extremeña sigue por debajo de la nacional

El diagnóstico de UPTA se produce en un contexto de aumento general del gasto en pensiones en la región. La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado en abril los 289,6 millones de euros en Extremadura, un 7,71% más que en el mismo mes del año anterior.

En total, la comunidad ha registrado 247.868 pensiones contributivas, un 1,99% más en tasa interanual. Más de la mitad son de jubilación: 145.923 pensiones, con un importe medio de 1.340,63 euros, un 5,44% más que en abril de 2025.

Pese a esa subida, la pensión media total en Extremadura se mantiene por debajo de la media española. La cuantía regional se sitúa en 1.168,38 euros, el 85,38% de la media nacional, que alcanza los 1.368,44 euros.

Una reforma del trabajo autónomo

UPTA enmarca esta reivindicación en una propuesta más amplia de reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), una norma que, según la organización, se ha quedado desfasada tras casi dos décadas de vigencia. El objetivo es adaptar la legislación a la realidad actual del colectivo, marcada por la digitalización, los nuevos modelos de negocio, la transformación económica y la aparición de perfiles profesionales vinculados a la economía de plataformas.

Entre las medidas que plantea la organización figuran el refuerzo de la protección social, una reforma fiscal más ajustada a los ingresos reales, el impulso al relevo generacional, la mejora de las condiciones para emprendedores inmigrantes, el apoyo al trabajo autónomo en el medio rural y el reconocimiento de los nuevos autónomos digitales.

También reclama medidas para reducir la brecha de género, reforzar los mecanismos de segunda oportunidad, mejorar los concursos de acreedores, revisar la tarifa plana de inicio de actividad y culminar de forma definitiva el sistema de cotización por ingresos reales.

Abad ha defendido que los autónomos “no pueden seguir siendo los grandes olvidados de las reformas estructurales”. Para UPTA, reducir la distancia entre las pensiones del RETA y las del Régimen General debe convertirse en una prioridad política y social, especialmente en una región donde miles de trabajadores por cuenta propia llegan a la jubilación con prestaciones sensiblemente inferiores a las de los asalariados.