La caída de la luz enfría la inflación al 2,7% en Extremadura

La guerra en el Golfo Pérsico se trasladó, de inmediato y con mucha fuerza, al coste de los carburantes de automoción y ese impacto tuvo su reflejo en la inflación de marzo. El primer mes que transcurrió completó desde el inicio del conflicto se cerró con un repunte que la dejó en el 3,5% en Extremadura, su mayor nivel en cerca de dos años y una décima por encima de la media nacional.

Una importante aceleración de los precios que se ha frenado en abril, de acuerdo a los datos que el INE ha publicado este jueves, que sitúan el avance del IPC anual en el 2,7% en la región. Se trata de un nivel similar al que se había promediado en los meses anteriores al inicio de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán: 2,9%, 2,3% y 2,5% en diciembre, enero y febrero, respectivamente. En términos mensuales, la evolución regional replicó la de todo el país: 0.4%. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se mantiene en Extremadura en el mismo nivel que en el tercer mes del año: 2,4%.

Por debajo de la media

El aumento regional queda, además, esta vez por debajo del nacional, que fue del 3,2%, dos décimas menos que en el anterior mes. Extremadura fue, junto con Asturias, la comunidad autónoma con un menor alza en términos anuales.

Esta moderación de los precios ha llevado a que el Ministerio de Economía haya optado por que el IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña pase de nuevo el 1 de junio del tipo rebajado del 10 % al tipo general del 21%, tras la contención de los costes de estos suministros en el mes de abril.

Desactivación de las medidas

"La caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas sobre el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA", ha apuntado el departamento que dirige el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en un comunicado en el que también se hace referencia a la reversión de la rebaja del impuesto sobre la electricidad, que pasará el 1 de junio del 0,5% al 5% habitual.

Precios en una gasolinera / Jesús Hellín / Europa Press

No obstante, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuará hasta el 30 de junio, así como el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas, y los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.

Moderación de cerca de un punto

"El efecto de las medidas del plan de respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual", señala Economía, al tiempo que hace hincapié en que el Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios en un contexto de elevada incertidumbre.

La rebaja al 10% del IVA de los carburantes (gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional), así como los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, permanecerá vigente hasta el 30 de junio, puesto que la inflación en abril para estos productos se mantiene por encima del umbral del 15% fijado por el Ejecutivo.

El Ministerio de Economía señala que los carburantes siguen presionados al alza por la guerra en Irán, pero insiste en que el plan de respuesta está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto, ya que ha moderado la inflación de este producto en más de 16 puntos porcentuales.

La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,8% anual en España (2,2% en Extremadura).

UGT reclama subidas salariales

Desde UGT Extremadura se han reclamado subidas salariales mínimas del 4% anual y el blindaje de las cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos para evitar que la inflación vuelva a erosionar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. El sindicato advierte de que, si bien la inflación anual se moderó, bajando ocho décimas respecto a marzo, esta caída se debe principalmente al descenso de la electricidad, mientras que la gasolina, el transporte y los alimentos continúan presionando los presupuestos familiares.

“UGT Extremadura considera que, aunque el alivio de la factura eléctrica ha permitido moderar el IPC, la realidad de muchos hogares sigue marcada por el encarecimiento de productos y servicios básicos”, ha indicado en un comunicado, en el que ha avisado de que la experiencia reciente demuestra que estos efectos de coste pueden ser utilizados por las empresas para aumentar beneficios, “lo que supone un riesgo para la estabilidad de los precios y para los salarios reales”.

CCOO pide vigilar "determinadas prácticas empresariales"

Por su parte, CCOO de Extremadura ha destacado que “las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno han contribuido de manera decisiva a contener la inflación”, algo que a juicio de este sindicato “confirma que la intervención pública es necesaria para proteger a la mayoría social”. No obstante, también llama a “vigilar determinadas prácticas empresariales” ya que cree que “no se puede aceptar que algunas empresas aprovechen esta situación para aumentar sus márgenes de beneficio, como ya ocurrió tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, mientras que los salarios continúan perdiendo peso en el reparto de la riqueza generada”.

En este punto, ha argumentado que los datos del Observatorio de márgenes empresariales reflejan que las empresas se mueven “en niveles récord de beneficios, superando los que tenían antes de la pandemia”. A pesar del momento de incertidumbre que vive la economía mundial, en nuestro país la productividad siguió aumentando en 2025 y la rentabilidad empresarial se consolida en niveles que rozan el 13%. Sin embargo, la participación de los salarios en el reparto del valor añadido, aunque han recuperado posiciones, se mantienen por debajo de los niveles que se tenían antes de las tensiones inflacionistas de 2022”. Asimismo, alerta de que el precio de la vivienda en propiedad continúa en niveles inasequibles con subidas anuales del 13,5% en Extremadura y del 12,9%a nivel nacional.