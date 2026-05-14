La consejera de Educación promete diálogo a las TEI y reivindica la gratuidad de 0 a 3 años

La situación de las técnicas de Educación Infantil (TEI) ha llegado este jueves al pleno de la Asamblea de Extremadura en el primer control parlamentario a la nueva consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia. La titular del área ha prometido diálogo con el colectivo y ha reivindicado la gratuidad progresiva del primer ciclo de Educación Infantil, mientras la diputada de Unidas Nerea Fernández ha denunciado la precariedad laboral, las ratios elevadas y la falta de apoyos en las aulas.

El debate se ha producido con presencia de TEI en la tribuna de invitados. Las profesionales que seguían la sesión desde ese espacio han sido finalmente desalojadas tras gritar durante el pleno, en una jornada en la que el colectivo ha querido hacer visibles sus reivindicaciones ante la Cámara regional.

Fotogalería | Primer pleno de la nueva Legislatura en la Asamblea de Extremadura, en imágenes /

"Un trabajo fundamental"

Valencia ha iniciado su intervención saludando a las técnicas de Educación Infantil presentes en la Asamblea y ha querido reconocer su labor diaria. La consejera ha destacado que realizan "un trabajo fundamental, muchas veces silencioso, pero imprescindible" para la educación temprana, la conciliación de miles de familias y el desarrollo de los niños y niñas en una etapa decisiva.

"Este gobierno va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, trabajar", ha señalado Valencia, que ha asegurado que la Junta continuará actuando "de la mano de toda la comunidad educativa". La consejera ha añadido que el Ejecutivo autonómico seguirá tendiendo la mano al colectivo, sentándose con sus representantes y escuchando sus peticiones y reivindicaciones.

Críticas por las ratios

Nerea Fernández ha reprochado a la Junta que las TEI arrastren una situación de precariedad que, según ha señalado, ya había sido trasladada en reuniones anteriores tanto a responsables de Educación como a otros miembros del Gobierno regional. La diputada ha recordado que la propia Valencia, como portavoz de Educación, mantuvo un encuentro con el colectivo en noviembre de 2024.

Diputados de Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

"Estamos en mayo de 2026 y no han hecho absolutamente nada", ha afirmado Fernández, que ha centrado su intervención en las ratios que soportan estas profesionales. Según ha explicado, el colectivo denuncia que resulta "humanamente imposible" que una técnica atienda a ocho bebés de 0 a 1 año, a 13 niños de 1 a 2 años o a 18 menores de entre 2 y 3 años.

La diputada ha defendido que las profesionales reclaman una educación infantil "digna", una bajada de ratios, más reconocimiento laboral y personal de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales. "La atención temprana es esencial, sobre todo en esta etapa educativa", ha señalado.

Valencia defiende la gestión

Valencia ha respondido acusando a la oposición de vivir instalada "en el ruido y en el enfrentamiento". La consejera ha defendido que, mientras el Gobierno regional trabaja y toma decisiones, la oposición busca "titulares, confrontación y crispación".

La titular de Educación ha situado como principal argumento la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil. Ha recordado que desde 2024 la etapa de 1 a 3 años es gratuita y ha anunciado que desde el próximo mes de septiembre se incorporará también el tramo de 0 a 1 años. "Extremadura contará con gratuidad para el primer ciclo de Educación Infantil", ha subrayado.

La consejera también ha defendido que la Junta ha estabilizado ya a 67 técnicos de Educación Infantil y que el proceso continúa abierto para dar estabilidad y certezas al colectivo. Además, ha destacado que se han mantenido las 127 aulas experimentales y que se han creado 233 nuevos puestos estructurales de TEI en la relación de puestos de trabajo.

Valencia ha acusado a la oposición de apoyar solo a una parte del sector y ha defendido la libertad de las familias para elegir centro. También ha reivindicado el papel de los autónomos que gestionan centros educativos en pueblos y ciudades de la región. "Frente a quienes quieren cerrar puertas, nosotros queremos abrir oportunidades", ha señalado.

Primer choque en Educación

El debate ha dejado el primer enfrentamiento parlamentario de Sandra Valencia como consejera de Educación. La oposición ha centrado el foco en la situación laboral de las TEI, la sobrecarga en las aulas y la necesidad de reforzar la atención temprana, mientras la Junta ha respondido con el compromiso de diálogo y con la defensa de sus medidas en materia de gratuidad, estabilización y creación de puestos.

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Valencia ha recordado que llevaba "cuatro días" en el cargo cuando se produjo una huelga nacional del sector y ha acusado a la oposición de utilizarla para atacar al Gobierno regional. "Este gobierno no ha venido aquí ni a dividir ni a generar ruido", ha concluido la consejera, que ha asegurado que el Ejecutivo de María Guardiola seguirá trabajando "por una educación mejor, por la conciliación y por el futuro de esta tierra".