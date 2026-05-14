El consejero de Agricultura de Vox se estrena en la Asamblea: "En una semana hemos tomado medidas"

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, ha debutado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura con dos crisis sobre la mesa: la vacunación contra la lengua azul y los daños provocados por las lluvias en la campaña de la cereza en el norte de Cáceres.

El estreno del dirigente de Vox al frente del área agraria ha llegado con una pregunta del PSOE, formulada por la diputada Blanca Martín, que le ha reclamado explicaciones sobre la previsión y la gestión de la Junta ante ambas situaciones.

García ha defendido que las políticas del Gobierno regional "se ajustan completamente" a las necesidades del campo extremeño y ha negado que se haya suspendido la gratuidad de la vacuna contra la lengua azul. "Vacunas hay", ha repetido tras acusar al PSOE y a Unidas por Extremadura de "mentir, manipular y alarmar" a los ganaderos.

La lengua azul abre el debate

Blanca Martín ha criticado la falta de la vacuna gratuita contra la lengua azul, una situación que, según ha sostenido, genera preocupación en el sector ganadero. La diputada socialista ha reclamado al consejero que aclarase en qué punto se encuentra el contrato anunciado por la Junta para adquirir nuevas dosis.

"¿Cómo está ese contrato? ¿Se ha redactado ya? ¿Está en fase de licitación? ¿Está adjudicado?", ha preguntado Martín, que ha acusado a la consejería de una "falta de previsión absoluta" tras lo ocurrido el año pasado con esta enfermedad.

La parlamentaria ha recordado que las vacunas de los serotipos 1 y 8 "se agotaron el 3 de agosto del año pasado" y que el abastecimiento mediante contratos no llegó, según ha indicado, hasta diciembre. Por ello, ha defendido que el PSOE seguirá reclamando la aplicación de la vacuna "a coste cero" para la cabaña ganadera extremeña.

"Es mentira que se haya suspendido la gratuidad"

El consejero ha respondido con un tono duro. García ha asegurado que no se han agotado las vacunas y ha ofrecido cifras de existencias: 59.420 dosis del serotipo 3, 16.711 del serotipo 4 y 55.220 de la vacuna bivalente para los serotipos 1 y 8.

"Es mentira que se hayan acabado las vacunas, es mentira que se haya suspendido la gratuidad de las vacunas", ha repetido.

Según ha explicado, el problema se ha producido por una distribución desigual entre oficinas veterinarias, ya que algunas zonas tienen más demanda o menos capacidad de almacenamiento en frío. Por ello, ha señalado que desde que tuvo conocimiento de la escasez en determinadas áreas se ha ordenado la redistribución de dosis.

García también ha avanzado dos medidas. Por un lado, ha indicado que se está preparando un contrato de compra de nuevas vacunas, aunque ha advertido de que "van a tardar un par de meses en llegar". Por otro, ha anunciado un decreto para que los ganaderos que compren las dosis puedan recuperar el coste posteriormente, siempre que presenten factura, receta veterinaria y certificado de vacunación dentro de plazo.

El SOS de la cereza

La segunda crisis ha llegado desde el Valle del Jerte y las comarcas productoras de cereza, golpeadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Blanca Martín ha trasladado al pleno el testimonio de un joven agricultor, publicado en redes sociales, para describir la angustia del sector.

"Hoy he llegado a la finca y he sentido algo que no he sentido nunca, ganas de no entrar", ha leído la diputada, antes de subrayar que no se trata solo de cerezas, sino de "meses levantándonos de noche", "dolores de espalda" y "facturas acumulándose mientras miras al cielo rogando que aguante una semana más".

Martín ha definido la situación como "un SOS" y ha recordado que el PSOE ha registrado una iniciativa para reclamar ayudas tanto para agricultores como para cooperativas. "La pelota está ahora en su tejado, señor consejero", ha señalado.

Peritos en la zona y valoración de daños

García ha defendido que la consejería ya ha empezado a actuar. Según ha explicado, desde este miércoles están trabajando en la zona peritos de la Junta y de las organizaciones agrarias para valorar los daños provocados por las lluvias en la cereza.

El consejero ha insistido en que no se pueden aprobar ayudas sin conocer antes el alcance real de las pérdidas. "No se puede sacar ayuda sin valorar los daños", ha señalado, antes de asegurar que la Junta adoptará las medidas que considere oportunas cuando disponga de esa valoración.

También ha indicado que el Gobierno regional ha contactado con Agroseguro para pedir que se agilicen las peritaciones y las indemnizaciones. "Desde ayer mismo", ha remarcado.

Primer choque político

El debate ha dejado el primer cuerpo a cuerpo de Juan José García como consejero de Agricultura en la Asamblea. El PSOE ha situado el foco en la falta de previsión, la transparencia en la compra de vacunas y la urgencia de articular ayudas para el sector cerecero. El consejero, por su parte, ha respondido reivindicando gestión inmediata y cargando contra la oposición.

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"Llevo semana y media", ha recordado García, que ha defendido que la consejería asume también los problemas heredados. "Si tiene un problema, en cuestión de una semana ha tomado medidas", ha concluido.