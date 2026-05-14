Extremadura acapara buena parte de las nominaciones a los Porc d'Or Ibérico

Extremadura se ha situado entre las comunidades con más peso en la décima edición de los Premios Porc d'Or Ibérico, los galardones que reconocen la excelencia en la producción de cerdo ibérico en España. La región ha sumado 24 nominaciones correspondientes a 14 explotaciones, una cifra que la coloca como una de las grandes protagonistas del certamen, solo por detrás de Castilla y León.

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha publicado el listado de las 41 granjas nominadas a estos premios, en los que Castilla y León y Extremadura concentran la mayoría de las candidaturas. En el caso extremeño, las explotaciones seleccionadas se localizan especialmente en la provincia de Badajoz, uno de los territorios más vinculados al sector del ibérico.

Castilla y León encabeza la relación con 40 nominaciones repartidas entre 21 granjas, principalmente de Valladolid, Salamanca y Segovia. Le sigue Extremadura, con 24 nominaciones de 14 explotaciones, lo que confirma la fortaleza del sector porcino ibérico en la comunidad.

Por detrás aparecen Andalucía, con cuatro nominaciones repartidas entre explotaciones de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, además de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, con una candidatura cada una.

El dato extremeño refuerza el papel de la región en una actividad estrechamente ligada a la dehesa, al medio rural y a una cadena de valor que va desde la explotación ganadera hasta la industria transformadora.

La gala será en Jerez de los Caballeros

La entrega de premios se celebrará el próximo 12 de junio en la Alcazaba de Jerez de los Caballeros, un enclave histórico y especialmente vinculado al ibérico. La cita reunirá a más de 400 profesionales de toda la cadena de valor, entre productores, técnicos, empresas e instituciones.

La elección de Jerez de los Caballeros da además un protagonismo especial a Extremadura en esta edición, no solo por el número de candidaturas, sino también por acoger una de las citas de referencia del sector porcino ibérico en España.

Las inscripciones para asistir a la gala se abrieron el pasado 7 de mayo. La asistencia requiere inscripción previa y confirmación por parte de la organización.

Datos 2025

Las nominaciones han sido determinadas por el jurado tras su reunión del pasado 16 de abril en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para la selección se han evaluado los datos técnico-productivos correspondientes a 2025 de 85 explotaciones y 71.855 cerdas reproductoras ibéricas registradas en BDporc.

El análisis ha tenido en cuenta el equilibrio de la estructura poblacional, la evolución de los parámetros productivos, la correcta anotación de la información, el bienestar de cerdas y lechones, la sanidad y las condiciones de bioseguridad de las granjas.

Productividad, longevidad y tasa de partos

Las nominaciones se agrupan en tres categorías, según el tamaño de las explotaciones: hasta 375 cerdas reproductoras, entre 376 y 900, y más de 901. Dentro de cada categoría se valoran criterios técnico-productivos como la productividad, la longevidad y la tasa de partos.

Los premios incorporan este año algunos cambios en sus criterios técnicos. Entre ellos figura la introducción de la productividad numérica, que sustituye al número de lechones nacidos vivos para ofrecer una visión más completa del rendimiento reproductivo.

La longevidad se evaluará en función del porcentaje de cerdas que superan el quinto ciclo productivo, mientras que la tasa de partos incorporará también otros parámetros relevantes, como los intervalos entre destete y cubrición.

Premios especiales

Además de los galardones por categoría, la décima edición contará con premios especiales centrados en aspectos estratégicos para el futuro del sector, como la sanidad animal, el bienestar, la bioseguridad, la sostenibilidad ambiental y la integración en el territorio.

Entre las novedades de este año destaca el Premio Especial Asici a la Excelencia del Ibérico de Bellota, que reconocerá el trabajo de las explotaciones en el manejo de la montanera mediante un modelo de evaluación basado en datos.

Este reconocimiento se suma al Premio del MAPA a la Sostenibilidad, al Premio One Health de CEVA Salud Animal y al Porc d'Or Ibérico con Diamante, considerado el máximo galardón del certamen.

En el apartado de premios especiales hay 13 granjas nominadas, repartidas entre Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La comunidad extremeña cuenta con cuatro explotaciones candidatas en esta modalidad.

Un escaparate para el ibérico extremeño

Los Premios Porc d'Or Ibérico están organizados por el IRTA, con Asici y CEVA Salud Animal como coorganizadores. Cuentan también con la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el apoyo de Anprogapor.

El certamen se apoya en la base técnica de BDporc, la plataforma de referencia para el análisis del rendimiento productivo del porcino en España. En esta décima edición, Extremadura llega con una presencia destacada y con el respaldo de 24 nominaciones, un reflejo del peso que el ibérico mantiene en la economía rural, la dehesa y la identidad productiva de la región.