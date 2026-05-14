Extremadura convierte sus campos de golf en escaparate turístico para Suiza

Extremadura ha dado el paso para utilizar sus campos de golf como carta de presentación turística ante el mercado suizo. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, ha organizado una acción promocional dirigida a seis turoperadores especializados en golf para enseñarles la oferta deportiva, patrimonial y gastronómica de la región.

Durante su estancia han recorrido Vincci Valdecañas Golf, en El Gordo; Norba Golf, en Cáceres, y Golf Guadiana, en Badajoz, donde han participado en distintas actividades vinculadas a este deporte. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la oficina de Turespaña en Zúrich.

Pero el viaje no se ha quedado solo en el green. El programa también ha incluido visitas guiadas al conjunto monumental de Cáceres, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, a la ciudad de Badajoz y al Museo Vostell Malpartida, uno de los espacios culturales más singulares de Extremadura.

Golf, patrimonio y cocina extremeña

El turismo de golf es uno de los segmentos turísticos de mayor valor añadido, con viajeros que suelen combinar la práctica deportiva con alojamiento, restauración, compras y visitas culturales. En España, este mercado movió 1,4 millones de turistas de golf en 2022 y rozó los 16.000 millones de euros de impacto económico, según un estudio elaborado por IE University.

En ese escenario, Extremadura busca abrirse paso con una oferta menos masificada y muy ligada al territorio. La región cuenta actualmente con ocho campos de golf, además de una oferta turística complementaria basada en la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía.

La expedición, en el casco viejo de Cáceres. / Cedida

La cocina extremeña también ha formado parte de la experiencia organizada para los profesionales suizos. Durante la visita han participado en comidas en restaurantes de la región y en una cata-maridaje con productos típicos extremeños, en una propuesta pensada para asociar la práctica deportiva con el paisaje y la identidad gastronómica de la comunidad.

La Junta ha defendido que Extremadura reúne condiciones para ganar peso en este segmento gracias a la calidad de su entorno natural, su oferta hotelera especializada y la posibilidad de combinar golf con escapadas culturales y gastronómicas.

Según Turespaña, España se mantiene entre los destinos europeos de referencia para el turismo de golf gracias al clima, la calidad de los campos y la infraestructura turística. En ese mercado, Extremadura quiere ganar visibilidad en países como Suiza con una propuesta que mezcla deporte, patrimonio y experiencia turística.