Extremadura, segunda región donde más crece la creación de empresas en marzo con un repunte del 54%

Extremadura fue en marzo la segunda comunidad autónoma donde más creció la creación de empresas, con un aumento interanual del 54%, solo por detrás de Castilla-La Mancha, que registró un repunte del 70,6%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La región extremeña se situó así entre los territorios con mayor dinamismo empresarial del país y superó ampliamente el incremento medio nacional, que fue del 35%.

174 nuevas empresas en Extremadura

En total, durante el mes de marzo se crearon en Extremadura 174 sociedades mercantiles, todas ellas bajo la fórmula de sociedad limitada, con un capital suscrito de 4,2 millones de euros. El dato confirma el avance del tejido empresarial extremeño en un mes de fuerte crecimiento en la constitución de nuevas compañías en todas las comunidades autónomas.

Más ampliaciones de capital

Además de las nuevas constituciones, otras 36 sociedades extremeñas ampliaron capital por un importe conjunto de 20,1 millones de euros. En paralelo, se disolvieron 36 empresas en la comunidad, todas ellas de forma voluntaria. La fotografía empresarial de marzo muestra un saldo marcado por la creación de nuevas compañías, aunque también con movimientos de cierre dentro del tejido productivo regional.

España alcanza su mejor dato desde 2007

En el conjunto del país, se constituyeron 14.307 sociedades mercantiles en marzo, un 35% más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más elevada en cualquier mes desde marzo de 2007. Con este avance, la creación de empresas encadena tres meses consecutivos de incrementos interanuales y consolida una tendencia positiva en el ámbito nacional.

El capital suscrito para la constitución de nuevas sociedades en España se multiplicó por más de dos, hasta rozar los 848 millones de euros. El capital medio suscrito se situó en 59.271 euros, lo que supone un incremento del 68,6% respecto a marzo de 2025. Estos datos reflejan no solo un aumento en el número de nuevas compañías, sino también una mayor inversión inicial en su puesta en marcha.

También suben las disoluciones

La mortalidad empresarial también aumentó en marzo, con 2.342 sociedades disueltas en España, un 17,9% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra equivale a la desaparición de 75 empresas al día durante ese mes. De las compañías disueltas, 1.992 cerraron de forma voluntaria, 149 desaparecieron tras una fusión y 201 lo hicieron por otras causas.

Por sectores, el 17,2% de las sociedades creadas en marzo se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras que el 16,5% correspondía a la construcción. Entre las empresas disueltas, el comercio concentró el mayor peso, con el 21,2% del total, seguido por la construcción y las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

La creación de empresas crece en todas las comunidades

El INE señala que todas las comunidades autónomas registraron en marzo más empresas creadas que en el mismo mes de 2025. Los mayores incrementos se produjeron en Castilla-La Mancha, con un 70,6%; Extremadura, con un 54%; Cataluña, con un 49%; Galicia, con un 46,5%; y la Comunidad Valenciana, con un 39%. Extremadura se coloca así como la segunda comunidad con mayor crecimiento interanual y como una de las protagonistas del avance empresarial en España.

En el extremo opuesto, los aumentos más moderados se dieron en Cantabria, con un 13,5%; Aragón, con un 11%; Navarra, con un 4,8%; y Baleares, con un 3,1%. La comparación autonómica evidencia que el impulso empresarial fue generalizado, aunque especialmente intenso en regiones como Extremadura, que superó ampliamente el promedio nacional.