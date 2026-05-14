La losa del empleo extremeño: casi la mitad de los contratos duran menos de un mes

Casi la mitad de los contratos firmados en Extremadura durante 2025 duraron menos de un mes. Es la losa que sigue arrastrando el mercado laboral regional pese a la reducción de la temporalidad tras la reforma laboral de 2021. Según UGT Extremadura, el 45% de la contratación registrada el pasado año tuvo una duración inferior a 30 días, un porcentaje muy superior al del conjunto del país, situado en el 38,4%.

El sindicato advierte de que estos datos reflejan la persistencia de un modelo productivo basado en la precariedad, que "usa y abusa de la inestabilidad laboral". En paralelo, otro informe reciente de la organización ha alertado precisamente del aumento de la conflictividad en los juzgados de lo Social, donde tres de cada cuatro despidos tramitados acabaron con sentencia favorable a la persona trabajadora o mediante acuerdo.

Según el informe elaborado por el sindicato a partir de los datos del Observatorio del Mercado de Trabajo de Extremadura, durante 2025 se formalizaron en la comunidad 71.343 contratos de menos de siete días, 42.822 de entre una y dos semanas y 59.985 de entre dos semanas y un mes. En conjunto, fueron 174.150 contratos los que no alcanzaron el mes de duración.

Contratos "fugaces"

UGT ha puesto el foco en los contratos de menos de siete días, que han representado el 18,4% del total en 2025, prácticamente el mismo porcentaje que antes de la reforma laboral, cuando suponían el 19,2% en 2021. Para el sindicato, esta estabilidad en los contratos más breves confirma que la temporalidad extrema continúa siendo una de las principales debilidades del mercado laboral extremeño.

La organización ha reconocido que la reforma laboral ha cambiado la estructura de la contratación, especialmente tras la eliminación del contrato por obra o servicio y la limitación de las modalidades temporales. Los contratos indefinidos iniciales han pasado de representar el 2,39% del total en 2021 al 25,97% en 2025, tras alcanzar incluso el 28,05% en 2023. Además, la contratación temporal se ha reducido un 50% entre 2019 y 2025, mientras que los contratos indefinidos iniciales se han multiplicado por siete.

Sin embargo, UGT ha advertido de que Extremadura continúa encabezando la tasa de temporalidad en España. En 2025, la media anual se situó en el 22,1%, muy por encima de la media nacional, fijada en el 15,3%. Además, los contratos temporales siguieron representando el 74% del total de la contratación en la región, lo que evidencia, según el sindicato, la dependencia de un modelo económico intensivo en empleo temporal.

Menos contratos sin fecha final

El informe también ha señalado el descenso de los contratos temporales sin fecha de finalización, que han pasado de representar el 40,57% del total en 2021 al 7,43% en 2025. UGT considera especialmente significativo este dato porque muchos de esos contratos han sido sustituidos por modalidades indefinidas, lo que evidencia que anteriormente se estaban utilizando fórmulas temporales para cubrir necesidades estructurales y permanentes de las empresas.

El sindicato ha insistido en que la persistencia de estas elevadas tasas de contratación temporal y de muy corta duración tiene consecuencias directas sobre la estabilidad económica y vital de las personas trabajadoras. A su juicio, dificulta sus proyectos de vida y afecta también al conjunto del sistema productivo regional.

Por ello, UGT ha reclamado analizar la causalidad de esta temporalidad para diferenciar qué parte responde a necesidades productivas reales y cuál puede estar vinculada a una gestión irregular de los recursos humanos. También ha pedido reforzar los medios de la Inspección de Trabajo para intensificar la vigilancia sobre posibles contrataciones fraudulentas y avanzar hacia un mercado laboral extremeño con empleo "más estable, digno y de mayor calidad".

Más despidos en los juzgados

En paralelo, otro informe reciente de UGT Extremadura ha alertado del aumento de la conflictividad laboral en la región. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social citados por el sindicato, los juzgados de lo Social de Extremadura resolvieron en 2025 un total de 7.260 asuntos, un 6% más que el año anterior.

En el caso concreto de los despidos, durante 2025 se tramitaron judicialmente 1.927 procedimientos, un 8,3% más que en 2024. De ellos, el 75% se resolvió con sentencia favorable a la persona trabajadora o mediante conciliación, un dato que UGT ha interpretado como indicio del uso irregular del despido por parte de algunas empresas.

En concreto, 596 despidos obtuvieron sentencia favorable, afectando a 652 personas trabajadoras, que percibieron más de 6,6 millones de euros, un 26% más que el año anterior. La cuantía media se situó en 10.165 euros por trabajador, por debajo de la media estatal. Además, otros 858 despidos se resolvieron mediante conciliación, con 912 trabajadores afectados y 6,25 millones de euros reconocidos.

En conjunto, los despidos con resultado favorable o acuerdo afectaron a 1.564 trabajadores en Extremadura durante 2025, con abonos globales de 12,9 millones de euros y una cuantía media de 8.239 euros.

UGT ha denunciado en ese segundo informe el uso fraudulento del despido para abaratar costes, especialmente mediante el despido en periodo de prueba o el disciplinario sin causa justificada. También ha reclamado más recursos humanos y materiales para la jurisdicción social, ante procedimientos ordinarios que pueden tardar hasta un año en llegar a juicio, y ha vuelto a exigir el refuerzo de la Inspección de Trabajo para frenar prácticas empresariales abusivas y reducir la judicialización de los conflictos laborales.