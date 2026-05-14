Mercosur e Irán, los primeros reveses parlamentarios de la nueva legislatura extremeña

La nueva legislatura en la Asamblea de Extremaduraha echado a andar con sus primeros rechazos parlamentarios. El pleno de este jueves ha tumbado dos iniciativas de Unidas por Extremadura centradas en asuntos con impacto directo en la región: el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

Las dos propuestas han servido para medir el primer pulso político del nuevo curso parlamentario tras la formación del Gobierno regional. Unidas ha situado el foco en el campo, los costes de producción, el transporte, las familias vulnerables y la soberanía alimentaria, mientras que PP y Vox han rechazado la iniciativa sobre Irán y han evitado que prosperase la de Mercosur, que también ha contado con la oposición del PSOE.

Primer choque por Mercosur

La primera propuesta debatida pedía al Gobierno de España que rechazara en el Consejo de la Unión Europea la firma, celebración o aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Unidas también reclamaba una PAC "fuerte, suficiente y bien financiada", el rechazo a posibles recortes de fondos agrarios y un estudio independiente sobre el impacto del tratado en Extremadura.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido el "absoluto rechazo" de su grupo a un acuerdo que, según ha señalado, "sacrifica a la agricultura y ganadería profesional, social" y favorece "al agronegocio, a las grandes multinacionales y a los fondos de inversión". De Miguel ha advertido de que Extremadura "no puede permitirse que su futuro se decida en los despachos de Bruselas" mientras, ha dicho, se abandona a quienes sostienen el medio rural.

Fotogalería | Primer pleno de la nueva Legislatura en la Asamblea de Extremadura, en imágenes /

La iniciativa solo ha contado con el apoyo de Unidas. PP y Vox se han abstenido y el PSOE ha votado en contra, lo que ha impedido que saliera adelante. Durante el debate, tanto populares como Vox han defendido también su rechazo al acuerdo con Mercosur, aunque han tratado de introducir enmiendas que Unidas no ha aceptado.

PP y Vox, contra el acuerdo pero no con Unidas

Vox ha aprovechado el debate para reivindicar su rechazo "frontal" a Mercosur y vincularlo a su defensa de la "prioridad nacional". Su portavoz, Inés Checa, ha sostenido que el acuerdo "destroza" al campo y ha acusado a la Unión Europea de imponer condiciones que perjudican a agricultores y ganaderos.

Desde el PP, Javier García Argueta ha recordado que el acuerdo de gobierno con Vox recoge el "rechazo explícito" a Mercosur mientras no se garantice la igualdad de condiciones para los productores extremeños. Los populares han defendido cláusulas de salvaguarda, control en fronteras y una PAC "justa", pero han rechazado el planteamiento de Unidas.

El PSOE, por su parte, ha defendido el acuerdo con Mercosur. La diputada Blanca Martín ha argumentado que se trata de un tratado conveniente en el actual contexto geopolítico y ha recordado que afecta a un mercado de unos 700 millones de personas, aunque ha defendido también el cumplimiento de cláusulas de salvaguarda.

El impacto de Irán tampoco sale adelante

La segunda propuesta rechazada ha sido una iniciativa de impulso en la que Unidas por Extremadura reclamaba a la Junta un plan autonómico de medidas económicas frente al impacto de la guerra de Irán. La propuesta ha contado con el apoyo del PSOE, pero ha sido tumbada por los votos de PP y Vox.

El diputado José Francisco Llera ha defendido que Extremadura llega "tarde" a la respuesta autonómica frente a las consecuencias económicas del conflicto. Según ha señalado, la región es especialmente vulnerable por su dependencia del transporte por carretera, el peso del sector agrario y ganadero y unas rentas familiares por debajo de la media estatal.

Llera ha reclamado un plan en el plazo máximo de un mes, con ayudas directas al sector primario, compensaciones por la subida de fertilizantes y electricidad para regadío, refuerzo de seguros agrarios, apoyo al transporte profesional, financiación bonificada para autónomos y una mesa de seguimiento con sectores económicos, agentes sociales y grupos parlamentarios.

Reproches al nuevo Gobierno

Unidas ha acusado a la Junta de no haber movilizado "cero medidas, cero euros" frente a una situación que, según Llera, ya ha llevado a otras comunidades a aprobar planes de respuesta. El diputado ha defendido que su propuesta no obligaba a "inventar nada", sino a asumir una respuesta propia para Extremadura.

El PSOE ha respaldado la iniciativa y ha acusado al Ejecutivo regional de "no hacer nada de nada". La diputada Piedad Álvarez ha sostenido que la Junta debería colaborar con medidas complementarias para pymes, autónomos, campo y familias vulnerables.

PP y Vox han rechazado el planteamiento. Vox ha considerado que la propuesta de Unidas era "improvisada, desproporcionada, sin cuantificar" y orientada a construir un relato político. El PP ha defendido que muchas de las medidas planteadas ya existen y ha acusado a Unidas de presentar en "dos folios" una respuesta a una crisis internacional sin detallar su coste ni su impacto.

Por tanto, en este primer pleno, Unidas ha tratado de marcar agenda con dos debates de fondo vinculados al campo, los precios, la política europea y el impacto de la situación internacional en Extremadura. Sin embargo, las votaciones han mostrado los límites de sus iniciativas en una Cámara en la que PP y Vox ya actúan como bloque decisivo y en la que el PSOE ha acompañado a Unidas solo en la propuesta sobre Irán.