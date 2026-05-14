Morán reivindica 958 millones en ayudas a los pueblos de Extremadura frente a las críticas del PSOE por la "prioridad nacional"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha reivindicado este jueves en la Asamblea de Extremadura la inversión de 958 millones de euros en el último año en medidas vinculadas al reto demográfico y los pueblos, frente a las críticas del PSOE por el pacto entre PP y Vox y la llamada "prioridad nacional".

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha advertido de que Extremadura afronta dos problemas estructurales que condicionan su presente y amenazan su futuro: la despoblación y el envejecimiento. Ha sostenido que la región necesita atraer población y mano de obra, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura y la construcción, y ha reprochado al Gobierno de María Guardiola que el acuerdo con Vox no resuelve esa necesidad, sino que "agrava la pérdida de población y profundiza la fractura social".

Despoblación y envejecimiento

La diputada socialista ha señalado que en Extremadura "mueren el doble de personas de las que nacen" y ha recordado que la comunidad fue la única que perdió población en 2024. También ha aludido al descenso de solicitudes en la etapa de educación infantil de 0 a 3 años y a la falta de trabajadores en sectores clave.

Según ha indicado, las patronales de la construcción calculan que el sector necesita cerca de 10.000 personas en Extremadura, una cifra que sería mayor si se activaran los grandes proyectos industriales impulsados por el PSOE y que, según ha criticado, el Ejecutivo del PP ha paralizado.

Rosiña ha defendido que el aumento de la población activa es una necesidad para la región "independientemente del lugar donde hayan nacido esas personas". En ese contexto, ha citado las valoraciones de Pimecon y UPA sobre el proceso de regularización, que ha considerado insuficiente, y ha señalado que en Extremadura se regularizarán en torno a 3.500 personas.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. / ASAMBLEAEX.ES

Regularización de migrantes

La parlamentaria socialista ha vinculado el debate demográfico con el pacto entre PP y Vox y ha cuestionado la "prioridad nacional" defendida por la formación de Santiago Abascal. A su juicio, ese planteamiento es "justamente lo contrario a una política de cohesión territorial".

"No resuelve la falta de oportunidades, no genera empleo, no llena las aulas de los colegios de niños y niñas y no garantiza los trabajadores del campo en la próxima campaña de la fruta", advierte.

También ha defendido el proceso de regularización extraordinaria impulsado a través de una iniciativa legislativa popular, apoyada por más de 900 organizaciones, y ha recordado que contó con el voto favorable del Partido Popular en las Cortes Generales.

"Convertir los derechos y los servicios públicos en una competición entre los de aquí, de Extremadura, y los de fuera no representa al pueblo extremeño", ha señalado Rosiña, que ha reivindicado a la comunidad como "una tierra de migrantes" y también como "una tierra de acogida".

Morán defiende medidas "realistas y eficaces"

Morán ha respondido que el Gobierno de María Guardiola lleva "casi tres años" trabajando para revertir la despoblación, un problema "complejo y de todos". La consejera ha asegurado que la Junta lo está abordando con medidas "realistas y eficaces" frente a "40 años de políticas demográficas fallidas del socialismo".

Fotogalería | Primer pleno de la nueva Legislatura en la Asamblea de Extremadura, en imágenes /

"No buscaba hablar de despoblación, sino de otro tema nacional", ha reprochado Morán a Rosiña. Aun así, la consejera ha defendido que el Ejecutivo autonómico se toma el reto demográfico "muy en serio" y trabaja "de manera real y medible".

Morán ha insistido en que la respuesta de la Junta es transversal y afecta a todas las consejerías. En ese marco, ha asegurado que el Gobierno regional ha invertido 958 millones de euros en el último año cerrado, lo que un 63,05% más que en 2023.

Ayudas a pueblos y servicios

La consejera ha defendido que la Junta está actuando en los pueblos que pierden población con medidas concretas, pero también con inversiones en servicios públicos. Ha citado la construcción de centros de salud y colegios, la bajada de ratios educativas y el objetivo de garantizar las mismas oportunidades en todo el territorio.

Entre las medidas en marcha, Morán ha mencionado el plan de acción Yo Repueblo, las ayudas al relevo empresarial, el mantenimiento del comercio, los servicios de proximidad y las actividades de ocio. También ha señalado las ayudas a viviendas en pequeños municipios, los incentivos para atraer nómadas digitales, las líneas de formación y empleo rural, las ayudas por natalidad y conciliación, los servicios de proximidad para mayores, la extensión de la fibra óptica y las medidas fiscales diferenciadas para municipios pequeños.

"Podría seguir así durante mucho tiempo", ha afirmado la consejera, que ha defendido que todas estas actuaciones parten de un análisis de las necesidades reales de los pueblos.

"No queremos brindis al sol"

Morán ha subrayado que el Gobierno regional quiere evaluar el impacto de las medidas para comprobar que funcionan. "No queremos brindis al sol ni grandes anuncios", ha señalado, antes de remarcar que el objetivo es abordar "de verdad" el reto demográfico.

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La consejera ha cerrado su intervención defendiendo que el Ejecutivo autonómico está "comprometido y decidido" a garantizar el futuro y las oportunidades "en cada uno de los rincones de Extremadura". El PSOE, por su parte, ha situado el foco en la necesidad de atraer población, reforzar la mano de obra y evitar que la política migratoria se convierta en un obstáculo para la cohesión territorial.