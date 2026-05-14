El plazo para participar en los VIII Premios Espiga Queso DOP finaliza este viernes

El plazo para participar en la VIII Edición de los Premios Espiga Queso DOP entra en su recta final y concluirá este viernes, 15 de mayo, a las 15.00 horas. El certamen, organizado por Caja Rural de Extremadura, reconocerá un año más la calidad y excelencia de los quesos amparados bajo las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de Extremadura: Queso Ibores, Queso de la Serena, Torta del Casar y Queso de Acehúche.

Podrán concurrir todas las empresas elaboradoras inscritas en cualquiera de las cuatro DOP y que cuenten con certificado en vigor, bajo cualquiera de sus marcas comerciales registradas. Cada elaborador podrá presentar una única inscripción.

Los Premios Espiga Queso DOP se han consolidado como uno de los principales reconocimientos del sector quesero extremeño y como una plataforma de promoción para unos productos que representan la tradición, la calidad y el valor gastronómico de la región.

Como novedad en esta edición, el certamen incorpora dos nuevos reconocimientos Gran Espiga: el Gran Espiga al Mejor Queso de Cabra, que se otorgará entre las DOP Queso Ibores y Queso de Acehúche, y el Gran Espiga al Mejor Queso de Oveja, entre las DOP Queso de la Serena y Torta del Casar.

Además, el jurado concederá las tradicionales Espigas de Oro, Plata y Bronce a los mejores quesos de cada categoría.

El concurso está organizado por Caja Rural de Extremadura y cuenta con la dirección técnica del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), perteneciente al CICYTEX. Los galardonados serán seleccionados mediante una cata ciega realizada por un jurado especializado formado por profesionales entrenados en evaluación sensorial de quesos.

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Desde la organización destacan la importancia de estos premios como herramienta para impulsar la visibilidad y competitividad del sector quesero extremeño, así como para seguir poniendo en valor la calidad diferenciada de las producciones amparadas bajo las denominaciones de origen de la comunidad.