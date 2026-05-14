El reto del SES tras las oposiciones sanitarias: qué ocurrirá con las plazas que no se han cubierto

Las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud han dejado plazas sin cubrir en varias categorías por los bajos porcentajes de aprobados registrados en los últimos procesos selectivos, según CSIF. El sindicato quiere evitar que esas vacantes se pierdan y reclama al SES una negociación urgente para buscar una solución única, sin diferencias entre colectivos, que permita mantenerlas dentro del sistema sanitario público regional.

La organización atribuye esa situación a exámenes que, a la vista de esos resultados, han sido "muy difíciles de superar" para el conjunto de los candidatos. Por eso ha pedido al SES que convoque de manera urgente una Mesa Sectorial de Sanidad en la que se negocie una salida para esas vacantes.

El objetivo, sostiene CSIF, es que las plazas ya convocadas no acaben perdiéndose y puedan seguir vinculadas al sistema sanitario público extremeño. El sindicato reclama además una fórmula "igualitaria" que sirva para todas aquellas especialidades o cuerpos en los que hayan quedado vacantes tras las oposiciones.

Entre las categorías citadas figuran Enfermería, Médico de Familia, farmacéuticos y facultativos especialistas de área, junto con el resto de puestos del ámbito sanitario público regional donde no se hayan cubierto todas las plazas convocadas. "Desde CSIF, apostamos por el empleo público y buscamos soluciones para todos los profesionales del ámbito sanitario", ha señalado la organización.

Por qué importa a opositores, profesionales y pacientes

CSIF defiende que la Administración sanitaria extremeña debe buscar una vía que permita mantener esas plazas y evitar que se pierdan oportunidades de empleo público estable. "No nos podemos permitir perder esas plazas y no tenerlas cubiertas con personal estabilizado y estable", ha apostillado el sindicato.

La organización considera que el asunto es "necesario y urgente" y pide que se aborde sin demora en el órgano de negociación con el SES. Su prioridad, recalca, es que la solución sea común y sin discriminación entre unas categorías sanitarias y otras. CSIF reclama que la respuesta no se limite a una decisión unilateral, sino que se negocie en la Mesa Sectorial, donde Administración y sindicatos abordan las condiciones laborales y profesionales del personal sanitario.