Cómo suscribirse al canal de WhatsApp de la Junta de Extremadura para no perderse las ayudas a autónomos y pymes

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha Extremadura Empresarial, un nuevo canal informativo de WhatsApp dirigido a pymes, empresas y trabajadores autónomos. La herramienta nace con un objetivo práctico: facilitar que el tejido empresarial de la región pueda recibir de forma directa información actualizada sobre ayudas activas, convocatorias de subvenciones, programas de apoyo, actividades formativas, jornadas y servicios empresariales.

El canal está pensado como una vía sencilla para acercar la información pública a quienes pueden necesitarla en su actividad diaria. En el caso de muchas ayudas o programas de apoyo, los plazos de solicitud, los requisitos y las condiciones de acceso pueden resultar determinantes. Por eso, la nueva herramienta pretende que empresas y profesionales por cuenta propia puedan estar al tanto de las novedades sin tener que consultar de manera constante distintos portales institucionales.

Un aviso directo para no perder plazos

La utilidad principal del canal está en su carácter inmediato. A través de WhatsApp, los usuarios podrán recibir avisos sobre convocatorias abiertas, líneas de subvención, programas de acompañamiento empresarial, acciones formativas, jornadas informativas y otros recursos de interés para autónomos, pequeñas y medianas empresas y entidades económicas de la región.

Cartel sobre el nuevo servicio del Gobierno autonómico. / Juntaex

La Junta ha planteado esta vía como un complemento a los canales que ya tiene activos la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio. Extremadura Empresarial cuenta también con perfiles en Facebook, X, Instagram y LinkedIn, además de un canal de Telegram y un boletín semanal de noticias. La incorporación de WhatsApp amplía esas opciones y permite que cada usuario elija la forma de información que mejor encaja con sus hábitos.

Cómo suscribirse al canal

Para recibir las actualizaciones, los usuarios deberán acceder al canal oficial de WhatsApp de Extremadura Empresarial desde el enlace habilitado por la Junta o a través de los canales oficiales de información de la Administración regional. Una vez dentro del canal, bastará con pulsar la opción de seguir o suscribirse para empezar a recibir las publicaciones.

Al tratarse de un canal de WhatsApp, no funciona como un grupo tradicional. Los usuarios reciben la información publicada por la Administración, pero no se incorporan a una conversación común ni comparten sus datos con otros participantes. Su finalidad es puramente informativa y está orientada a difundir avisos útiles para el tejido productivo extremeño.

Más opciones para empresas y autónomos

Con esta incorporación, la Junta ha ampliado las vías de comunicación con empresas y trabajadores por cuenta propia. La intención es que la información sobre recursos públicos llegue con mayor rapidez a quienes pueden beneficiarse de ellos, especialmente en un contexto en el que muchas convocatorias tienen plazos limitados o requieren una tramitación concreta.

El lanzamiento del canal coincide con la existencia de distintas líneas de apoyo al tejido empresarial extremeño. Entre ellas figura la convocatoria de ayudas para la digitalización de pymes y autónomos del sector servicios, dotada con tres millones de euros y con subvenciones que pueden cubrir hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario.

Esta línea, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, está orientada a actuaciones como la mejora de páginas web, tiendas online, marketing digital, posicionamiento en buscadores, gestión de redes sociales, implantación de sistemas de gestión, facturación electrónica o ciberseguridad. Las solicitudes deben tramitarse de forma telemática y cuentan con un plazo de tres meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.