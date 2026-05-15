La apicultura extremeña pide ayudas urgentes tras una primavera extrema que ha dejado las colmenas debilitadas

La apicultura extremeña ha pedido ayudas urgentes ante una campaña marcada por el encadenamiento de borrascas, semanas sin lluvia, floraciones agotadas y una merma importante de producción. La Asociación Profesional Extremeña de Apicultores (Apaex) ha solicitado una reunión al nuevo Ejecutivo autonómico para abordar la situación del sector, que considera especialmente grave tras un inicio de año condicionado por una climatología extrema.

El presidente de Apaex, Ventura Gil, ha señalado que la "falta de capacidad" para tomar decisiones durante el periodo transcurrido hasta la conformación del nuevo Gobierno en Extremadura obliga ahora a celebrar una "reunión urgente" con la Junta. La organización quiere que el Ejecutivo regional analice la implantación de ayudas específicas para los apicultores, después de una campaña que ya había sido calificada por el sector como una de las más complicadas de las últimas décadas.

Colmenas debilitadas

Según ha explicado Gil, las borrascas de enero y febrero fueron "muy perjudiciales" para la apicultura extremeña, ya que las abejas "salieron muy debilitadas" de ese periodo de lluvias, especialmente en lo relativo a las crías. Después llegaron dos meses prácticamente sin agua, lo que terminó de agravar el estado del campo y redujo el margen de recuperación de las colmenas.

Las precipitaciones de mayo han llegado, a juicio del sector, demasiado tarde para buena parte del territorio extremeño. Para entonces, el campo "estaba seco y habían pasado las floraciones", una circunstancia clave para un sector que depende directamente de esas floraciones de suelo para la producción de miel y polen, pero también para la reposición de enjambres.

Apaex ya había advertido hace dos semanas de que esta primavera podía ser "la más corta de duración de los últimos 30 años", con floraciones agostadas antes de terminar abril y con una incertidumbre creciente en las explotaciones.

Menos miel y menos enjambres

El resultado, según la organización, es un déficit importante de enjambres de reposición y una merma elevada de producción. Apaex sostiene que el sector afronta "pérdidas enormes" por una climatología que ha definido como "radical y extrema".

Rocío Muñoz

Ventura Gil ha insistido en que el daño ha sido especialmente severo porque las borrascas primero y las semanas posteriores con temperaturas propias del verano y ausencia de lluvia han afectado de forma irreversible a producciones clave. En el caso de la apicultura, la dependencia de las floraciones hace que una primavera corta o fallida tenga consecuencias directas sobre la renta de los profesionales.

Fuera de las ayudas estatales

A la situación productiva se suma el malestar por el reparto de las ayudas estatales frente a las borrascas. Apaex ha criticado que el real decreto del Gobierno central ha dejado fuera a la mayor parte del sector apícola extremeño.

Según la asociación, los municipios beneficiados en la provincia de Badajoz representan alrededor del 15% y se concentran en zonas de vegas, mientras que tampoco se ha tenido en cuenta al sector en Cáceres. Gil ha subrayado que no han recibido ayudas los municipios de las zonas donde se concentra buena parte de la apicultura extremeña, como Hurdes, Sierra de Gata, La Siberia, Villuercas e Ibores.

La organización considera además que Extremadura debería haber ejercido "una mayor presión" ante el Gobierno central después de que la apicultura quedara al margen de esas ayudas.

El ejemplo de Andalucía

Apaex ha recordado que otras comunidades, como Andalucía, ya han lanzado convocatorias específicas para compensar los efectos de las borrascas en el campo. Por eso, la reunión solicitada al nuevo Ejecutivo extremeño pretende incidir en la necesidad de activar medidas propias que permitan aliviar la pérdida de renta del sector.

La asociación reclama a la Junta que recupere el tiempo perdido tras varios meses en funciones y que tome el pulso de forma inmediata a los problemas del campo extremeño. En su opinión, la apicultura necesita una respuesta rápida porque acumula varios ejercicios de dificultades, con costes elevados, menor producción y escasez de apoyos públicos.

Ventura Gil ha lamentado la escasez de ayudas destinadas al sector apícola extremeño por parte de las administraciones, pese a la "pérdida enorme de renta" que sufren los profesionales. La organización sostiene que la campaña actual exige una intervención urgente para evitar que los daños climáticos vuelvan a recaer casi en exclusiva sobre los apicultores.