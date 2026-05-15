Comprar una vivienda de 80 metros en Extremadura exige tener ahorrados más de 22.000 euros

Comprar una vivienda en Extremadura exige llegar al banco con 22.509 euros reunidos, y para muchas familias de la región esta cifra es el obstáculo principal para acceder a una hipoteca. Según un estudio de Qualis Credit Risk, es el efectivo previo que debe aportar el comprador para cubrir la parte que habitualmente no financia la entidad bancaria y los gastos vinculados a la operación. En la práctica, equivale en torno al 30% del precio de compraventa.

El cálculo parte de una vivienda tipo de segunda mano de 80 metros cuadrados, una referencia habitual en el mercado, y de datos del coste medio del metro cuadrado del Ministerio de Vivienda correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Traducido a una cuenta sencilla, esos 22.509 euros apuntan a una vivienda de unos 75.030 euros.

Por provincias, el esfuerzo inicial es ligeramente mayor en Badajoz. Allí hacen falta 22.790 euros de ahorro previo para comprar una vivienda. En Cáceres, la cifra baja a 21.752 euros. Y aunque Extremadura sigue siendo la comunidad con el precio más bajo de vivienda del país, resulta una suma difícil para hogares jóvenes, familias que viven de alquiler o compradores sin ayuda familiar.

"Hay miles de potenciales compradores que, si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada", ha afirmado Mariola Municio, Client Relationship Manager de Qualis Credit Risk España.

El alquiler ya no funciona como sala de espera

El ahorro inicial no va entero al inmueble. Una parte relevante se queda por el camino en impuestos, notaría, registro, gestoría y otros costes de formalización. Qualis Credit Risk señala que, en muchas zonas de España, entre el 30% y el 31% del ahorro necesario corresponde a gastos e impuestos, una proporción que también se observa en Extremadura. Después, las entidades bancarias suelen financiar hasta el 80% del valor del inmueble. El comprador debe aportar el resto como entrada y sumar después los gastos asociados.

El problema se agrava porque el alquiler, que durante años funcionó como alternativa o paso previo a la compra, también se ha tensionado. El informe del XXIII Observatorio de la Valoración de la Asociación Española de Análisis de Valor, apunta que el alquiler residencial crece en torno a un 10% anual a nivel nacional desde 2023 y que esa presión está empujando a hogares con ahorros a comprar antes de quedar fuera del mercado.

El Observatorio habla de un efecto de "contagio" hacia la propiedad: si el alquiler sube y la oferta se reduce, más hogares miran a la compra. Pero si la oferta de vivienda en venta tampoco crece con rapidez, esa nueva demanda puede presionar los precios.

Estadísticas de vivienda juvenil en Extremadura. / El Periódico Extremadura

La AEV sostiene que los precios residenciales han superado el 12% de crecimiento interanual al cierre de 2025, con un avance del 13,08% en vivienda usada y del 12,8% en vivienda nueva. La oferta real de vivienda terminada se mantiene, según el Observatorio, en torno a 8.000 unidades al mes a nivel nacional, pese a que la actividad constructora mejora. Falta suelo listo, faltan trabajadores cualificados, pesan los costes y los trámites siguen siendo largos.

El seguro hipotecario, la vía que propone Qualis

Qualis Credit Risk plantea como alternativa el seguro de crédito hipotecario, un producto que permitiría a los bancos conceder hipotecas por encima del 80% sin elevar su exposición al riesgo. No sería una ayuda directa al comprador ni una rebaja del precio de la vivienda, sino una cobertura contratada por la entidad financiera para protegerse ante posibles pérdidas por insolvencia.

Según Municio, "el seguro hipotecario puede facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a las personas que no pueden afrontar la entrada de una casa pero sí cuentan con capacidad para asumir la cuota mensual de la hipoteca". La compañía defiende que esta fórmula, ya presente en países como Italia o Reino Unido, puede ampliar el acceso a la compra y aliviar parte de la presión sobre el alquiler.

La AEV advierte de que el récord de más de 133.000 hipotecas trimestrales preocupa a parte de los expertos si esa financiación adicional se aplica sobre una oferta rígida. Más crédito, por sí solo, no construye más vivienda. Puede ayudar a quienes se quedan fuera por la entrada, pero también empujar precios si no aumenta el número de casas disponibles.

De este modo, la vivienda se ha convertido en una cuenta doméstica: ¿Cuánto puedo pagar al mes? ¿Cuánto me pide el banco? ¿Cuánto tengo que tener antes de empezar? ¿Me compensa seguir de alquiler? En Extremadura, la respuesta que ofrece el estudio es concreta: para comprar una vivienda tipo hacen falta, de media, 22.509 euros de ahorro inicial.