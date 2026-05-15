Las empresas emergentes extremeñas con más potencial: salud infantil, inteligencia artificial y pizzas de verdura

Extremadura también se juega su futuro en laboratorios, plataformas digitales, alimentos saludables y soluciones de inteligencia artificial. La última edición territorial de los Premios EmprendeXXI ha situado a varias empresas emergentes extremeñas en el escaparate de la innovación, con BioGenómika como ganadora entre las 13 candidaturas presentadas a estos galardones, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, Enisa y con el apoyo de la Junta de Extremadura.

La empresa premiada trabaja en el desarrollo de soluciones vinculadas a la salud infantil, con una primera línea centrada en los trastornos del neurodesarrollo. Su proyecto interrelaciona genética y microbioma para avanzar en terapias orientadas a mejorar y reducir síntomas de distintas patologías, un enfoque que le ha valido el reconocimiento como la start-up con mayor potencial e impacto en Extremadura.

Ideas pequeñas con ambición grande

El certamen evidencia que en Extremadura también se están levantando proyectos que miran a sectores estratégicos, desde la salud y la alimentación hasta la educación o la inteligencia artificial. No son grandes compañías, pero ahí está precisamente parte de su valor: nacen desde equipos pequeños, con recursos ajustados y con la ambición de resolver problemas concretos desde la tecnología, la ciencia o la creatividad empresarial.

La ganadora del Premio EmprendeXXI de Extremadura, Beatriz Briegas. / CaixaBank

Junto a BioGenómika, que basa su reconocimiento en su relación entre genética, microbioma y trastornos del neurodesarrollo, han participado como finalistas proyectos que muestran la diversidad de ese nuevo emprendimiento extremeño. Belpa Alimentación ha apostado por bases de pizza elaboradas con verdura y sin harina, una forma de llevar la alimentación saludable a un producto cotidiano. Legna Southern Europe, con Volonia, trabaja en una infraestructura capaz de transformar mensajes en lenguaje natural o imágenes en acciones reales, conectando personas y sistemas en ámbitos como la gestión empresarial, el internet de las cosas o la educación.

También ha estado entre las finalistas Mibiotico / YorGut, que une ciencia y tradición para desarrollar biosoluciones basadas en el microbioma junto a productores regenerativos, con el objetivo de avanzar hacia una nutrición más personalizada. Y (Smart) Makings ha llevado la innovación al aula, con una plataforma digital pensada para que los alumnos de secundaria desarrollen competencias emprendedoras y habilidades vinculadas al siglo XXI.

De este modo, la innovación extremeña ya no se explica solo por grandes inversiones o por proyectos vinculados a sectores clásicos, sino también por empresas emergentes que ensayan respuestas nuevas desde una misma idea: convertir conocimiento en soluciones y demostrar que Extremadura también puede generar proyectos con recorrido fuera de la región.

Premio y acompañamiento

Gracias a esta distinción, BioGenómika ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Pero el reconocimiento va más allá de la cuantía económica. La compañía accederá a un programa de acompañamiento internacional que incluye formación y contactos con socios internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con Esade, una oportunidad especialmente valiosa para una empresa emergente que necesita abrir puertas, validar su propuesta y conectar con redes de inversión y conocimiento.

Momento de la final del Premio Emprende XXI en Fundecyt PCTEX, Badajoz. / CaixaBank

La empresa también podrá participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas orientadas a poner en contacto a proyectos innovadores con inversores y compañías interesadas en colaborar con el emprendimiento. En una región donde una buena idea no siempre encuentra cerca financiación, mentores o alianzas, este tipo de espacios pueden marcar la diferencia entre quedarse en una promesa o dar el salto a una fase de crecimiento real.

En paralelo, BioGenómika pasará a formar parte de la comunidad AlumniXXI, concebida como un punto de encuentro entre fundadores de empresas premiadas en distintas ediciones. La iniciativa combina actividad virtual y encuentros presenciales para favorecer el intercambio de conocimiento, ideas y experiencias dentro del ecosistema emprendedor.