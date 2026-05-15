Extremadura gestiona más de 110 proyectos de inversión extranjera en sectores estratégicos

De una región "agotada de promesas incumplidas" a captar el interés de empresas "muy relevantes" en los sectores estratégicos llamados a marcar el futuro. Extremadura gestiona actualmente más de 110 proyectos de inversión extranjera vinculados a la industria, la energía, la tecnología, los centros de datos o la movilidad eléctrica. Son cifras que ha facilitado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en la comisión del ramo en la Asamblea, donde ha comparecido este viernes para desgranar las líneas generales que seguirá su departamento en la nueva legislatura.

"No se trata de atraer inversión a cualquier precio, sino de inversión seria, sostenible y generadora de empleo estable", ha afirmado. El responsable autonómico de Economía, que renueva su cartera y se refuerza como el perfil técnico clave del nuevo Ejecutivo, ha defendido que la atracción de inversiones será una de las palancas de crecimiento de la comunidad, junto a la internacionalización de las empresas extremeñas, el refuerzo del tejido industrial, el apoyo a autónomos y pymes, el desarrollo de suelo logístico, la creación de empleo y la transformación digital de la Administración y de la economía regional.

Guillermo Santamaría comparece en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Crecimiento económico

Es la hoja de ruta con la que la Junta de Extremadura quiere consolidar la recuperación económica, ganar peso industrial y reducir trabas burocráticas. "Afrontamos esta nueva legislatura con mucha ambición y con el firme propósito de que cualquier persona que quiera trabajar, emprender o tener su proyecto de vida en Extremadura lo puede hacer en base a oportunidades reales", ha señalado el consejero.

En su intervención, Santamaría ha destacado que desde 2023, Extremadura ha pasado de "una economía de freno de mano" a liderar o mejorar posiciones en numerosos indicadores. La economía regional creció un 2,7% en 2024, por encima de la Eurozona, yen 2025 ha mantenido una evolución positiva, con una previsión de cierre en el 2,55%, frente al 1,2% nacional. Para 2026, ha añadido, la AIReF ha avalado una estimación de crecimiento del 1,9% del PIB, con un avance del PIB per cápita de entre el 1,6% y el 1,7%.

Esa evolución permite a Extremadura seguir convergiendo con España y ha destacado que el PIB per cápita ha superado ya los 25.000 euros. A ello se suma el "récord histórico" de 4.074 millones de euros en exportaciones, con un crecimiento del 22,4%, además del aumento de las ventas industriales (4%), la facturación del sector servicios (7%) y la creación de 1.416 sociedades mercantiles, el mayor dato desde 2008. En empleo, ha subrayado que Extremadura ha alcanzado el mayor número de ocupados de su historia, con 21.000 trabajadores más en el último año, 922 autónomos netos más y una bajada aproximada de 15.000 parados desde 2023.

Más de 110 proyectos de inversión

En ese contexto, Santamaría ha situado la atracción de inversiones como uno de los pilares de la nueva etapa económica. Por primera vez, ha señalado, Extremadura cuenta con un Plan Integral de Atracción de Inversiones, desde el que la Junta ha gestionado ya más de 110 proyectos. Entre las actuaciones desarrolladas, ha citado la apertura de una antena en China, las misiones comerciales a China y Japón, la presencia en foros internacionales y la organización del Foro del Vehículo Eléctrico e Hidrógeno Verde, cuya tercera edición se celebrará el 28 de mayo en Badajoz con la participación de empresas "muy relevantes", entre ellas varios fabricantes de vehículo eléctrico.

Como grandes proyectos, el consejero ha destacado la fábrica de Hunan Yuneng en Mérida, con una inversión prevista de 800 millones de euros, la creación de 500 empleos y una facturación estimada de 1.300 millones. Santamaría ha asegurado que esta planta convertirá a Extremadura en "referencia europea en baterías" y ha añadido que tiene prevista su entrada en producción antes de que finalice este año, al contar ya con todos los permisos autorizados.

Fotogalería | /

También ha puesto el foco en los grandes campus de centros de datos previstos en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres, vinculados a la inteligencia artificial y la computación avanzada, con inversiones superiores a 20.000 millones de euros y más de 4.000 empleos.

A ellos ha sumado proyectos tecnológicos e industriales avanzados con empresas internacionales que ya han visitado la región y firmado acuerdos de confidencialidad, iniciativas de hidrógeno verde y energía, y actuaciones como el centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata, recientemente calificado como proyecto empresarial de interés autonómico y con la declaración de impacto ambiental emitida esta misma semana.

Desarrollo de suelo industrial

Más allá de los grandes proyectos, Santamaría ha situado la simplificación administrativa, la digitalización, el respaldo a pymes y autónomos y el desarrollo de la red eléctrica como pilares de actuación de su consejería en la nueva legislatura. El consejero ha defendido que la Junta reforzará los incentivos a la industria, impulsará el crecimiento y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y consolidará la transformación digital como motor de empleo de calidad y mejora de la competitividad.

Entre las medidas anunciadas, ha destacado la cobertura de los costes de Seguridad Social de los autónomos durante las bajas laborales por incapacidad temporal, el impulso al relevo generacional, el desarrollo de nuevo suelo industrial y la continuidad de los programas de formación en alternancia con el empleo, como Pasarela Empresa, orientados a responder a la falta de mano de obra que trasladan algunos sectores. "Afrontamos esta nueva legislatura con mucha ambición y con el firme propósito de que cualquier persona que quiera trabajar, emprender o tener su proyecto de vida en Extremadura lo pueda hacer en base a oportunidades reales", ha señalado.

El PSOE ve "promesas vacías"

Desde el PSOE, la portavoz de Economía y Empleo, Piedad Álvarez, ha reprochado a Santamaría que haya repetido "el mismo discurso y las mismas promesas vacías de hace tres años", sin avances reales, a su juicio, en industrialización, empleo o transformación digital. "Nos ha vuelto a hablar de suelo industrial, de grandes proyectos, de menos burocracia y de internacionalización. Exactamente lo mismo que prometió hace tres años. Mucha literatura, mucho titular y cero resultados", ha criticado.

Noticias relacionadas

Álvarez ha acusado al Ejecutivo autonómico de vivir "de proyectos heredados" de los gobiernos socialistas de Guillermo Fernández Vara, entre los que ha citado la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, la plataforma logística de Badajoz o la implantación de Amazon. También ha cuestionado la lectura de los datos de empleo y ha advertido de que, si el paro baja más que las afiliaciones a la Seguridad Social, es porque "los jóvenes se marchan de Extremadura y miles de personas se están jubilando".