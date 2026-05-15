La Junta mide el alcance de los daños en la cereza del Jerte para adoptar medidas

La Junta de Extremadura ha comenzado a medir sobre el terreno el alcance de los daños provocados por las últimas borrascas en el cultivo de la cereza del Valle del Jerte, en plena campaña y con parte de la producción ya afectada por las lluvias. El objetivo es recopilar datos de producción y afección para decidir después qué medidas puede adoptar la Administración regional.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García (Vox), ha visitado este viernes la localidad cacereña de Valdastillas, acompañado por el presidente de la Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte, José Antonio Tierno, y por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Rojas, para comprobar el impacto de los temporales en las explotaciones.

Efectos de las lluvias en el cultivo de la cereza en el norte de Cáceres. / El Periódico

García ha reconocido que la situación en algunas parcelas es "seria" y ha señalado que los técnicos de la Junta ya están trabajando en la valoración de los daños. Según ha indicado, la Administración regional "tendrá que estar al lado, como no puede ser de otra manera", de los productores, agricultores y cooperativas.

Daños en plena campaña

Las lluvias han llegado en un momento especialmente delicado para la cereza, un cultivo muy sensible a los cambios de tiempo y al exceso de humedad. El principal problema ha sido el rajado del fruto, que reduce su valor comercial y puede dejar parte de la cosecha fuera del mercado.

La visita del consejero se produce después de varios días de reclamaciones del sector. UPA-UCE Extremadura ya había alertado de que las borrascas habían golpeado al cultivo en plena recogida de las variedades tempranas y ha pedido que los municipios cereceros del norte de Cáceres sean incluidos en las ayudas por los daños ocasionados por los temporales.

Según la evaluación de daños recogida por la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y las cooperativas, con las que ha trabajado UPA-UCE, la pérdida de cereza de media estación se sitúa entre el 70% y el 80%, mientras que en la temprana ronda el 15%.

El sector pide ayudas reales

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha reclamado que esta problemática se incluya en el presupuesto de 394 millones de euros desbloqueado para atender daños por las borrascas. A su juicio, los agricultores cereceros necesitan el respaldo de la Junta con "ayudas reales" que contribuyan a paliar las pérdidas.

La organización agraria ha recordado que la cereza es un sector estratégico para el norte de Cáceres y uno de los principales motores económicos de muchos municipios. En este sentido, ha advertido de que el impacto de una mala campaña no se limita a las explotaciones, sino que afecta también a cooperativas, industrias auxiliares y al conjunto de la economía de la zona.

También La Unión Extremadura ha reclamado una valoración oficial de daños para poder evaluar posibles líneas de ayuda. Su secretario técnico, Luis Cortés, ha cifrado en más de 30 millones de euros las pérdidas registradas hasta ahora por las lluvias persistentes en el sector de la cereza en Cáceres.

El seguro agrario, en el centro

Además de las ayudas inmediatas, las organizaciones agrarias han vuelto a poner el foco en el seguro de la cereza. UPA-UCE ha pedido una mejora del sistema para que responda a las "necesidades reales" de este tipo de explotaciones, pero sin que ello suponga un coste elevado para los productores.

La Unión Extremadura también ha reclamado al consejero que active de forma "urgente" los mecanismos ante Enesa para mejorar el seguro y lograr coberturas "reales" a precios "asequibles". Cortés ha defendido que está en juego la viabilidad de miles de explotaciones de cerezos del norte de la región.

El Periódico Extremadura

El problema del seguro es una reivindicación recurrente del sector, que reclama más protección frente al rajado por lluvia y otros fenómenos meteorológicos adversos que se repiten en campañas cada vez más condicionadas por la inestabilidad climática.

Presión del PSOE

La situación también ha entrado en el debate político. El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, visitó esta semana Valdastillas para comprobar los daños en las explotaciones y reclamó a la Junta una respuesta "rápida y contundente". Cotrina pidió al consejero de Agricultura que acudiera a las comarcas afectadas, que la consejería evaluara cuanto antes los daños y que se habilitaran ayudas directas para compensar las pérdidas de los productores.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado además en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso en la que reclama equipos técnicos sobre el terreno, ayudas directas para cubrir pérdidas y costes de producción, apoyo específico a industrias y cooperativas, y una negociación con el Ministerio de Agricultura y Agroseguro para adaptar el seguro agrario al cultivo de la cereza.