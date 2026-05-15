Extremadura tendrá chubascos este viernes antes de una semana con ambiente de verano

Extremadura afronta este viernes una jornada todavía fresca e inestable, con nubes de evolución, algún chubasco ocasional y rachas fuertes de viento, antes de un cambio de tendencia que podría llevar las máximas por encima de los 30 grados la próxima semana.

Así, la región registrará intervalos nubosos, con probabilidad de nubes de evolución diurna y una tendencia a cielos poco nubosos al final del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

La inestabilidad se dejará notar sobre todo en el extremo este y norte de la región, donde no se descarta alguna precipitación o chubasco ocasional.

En las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios y las máximas experimentarán un ligero o moderado descenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 22 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 10 y los 20 grados.

El viento soplará del noroeste, girando al norte, flojo al principio y aumentando a moderado, con probabilidad de rachas fuertes. Esa componente norte contribuirá a mantener una sensación térmica más fresca en una jornada en la que el abrigo ligero seguirá teniendo sentido a primera hora y al caer la tarde.

Mayo cambia de paso

El final de la semana seguirá condicionado por el aire frío y la inestabilidad que han marcado la primera mitad del mes. Según el portal eltiempo.es, entre este viernes y el sábado las temperaturas se desplomarán en buena parte del país, con registros bajos para la época y precipitaciones más persistentes en el norte peninsular.

Extremadura quedará al margen de las zonas más frías, aunque seguirá notando el descenso térmico. Este viernes las máximas superarán los 20 grados en la comunidad, una cota más suave que la prevista en amplias áreas de Castilla y León o del sistema Ibérico.

El sábado, las precipitaciones tenderán a restringirse al norte del país y las máximas subirán de forma generalizada, aunque las mínimas todavía bajarán en varias zonas del interior peninsular. El domingo podrían repetirse chubascos y tormentas aisladas en áreas del norte, interior y este, especialmente en sistemas montañosos.

Calor en ascenso

El cambio más notable llegaría a partir del lunes por la tarde, cuando la estabilidad empezaría a ganar terreno. Con la expansión de la dorsal y una masa de aire más suave sobre la Península, los chubascos que aún puedan darse entre lunes y martes serían, en general, poco relevantes.

La consecuencia más visible para Extremadura será el ascenso progresivo de las temperaturas. Si se cumple el escenario que eltiempo.es considera más probable, las máximas podrían superar los 30 grados en zonas de Extremadura a partir del martes, junto a áreas de Andalucía, Murcia y Aragón.

El posible episodio cálido llegaría después de varios días de ambiente desapacible para mediados de mayo. La situación, no obstante, debe seguirse con prudencia, porque las previsiones a medio plazo aún pueden variar en intensidad y duración.

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De mantenerse la tendencia, Extremadura pasaría en pocos días de una jornada de nubes, chubascos ocasionales y viento a un ambiente claramente más seco y cálido. No sería todavía el verano, pero sí un primer aviso de calor en una comunidad acostumbrada a transiciones rápidas entre la primavera inestable y los primeros registros altos del año.