UGT marca terreno ante PP y Vox en Extremadura: más sueldo, 35 horas, tres días de teletrabajo y bolsas sin penalizaciones

UGT Servicios Públicos Extremadura ha puesto sobre la mesa del nuevo Gobierno de PP y Vox una batería de reivindicaciones que afectan directamente al bolsillo, la jornada y las condiciones laborales de miles de empleados públicos de la Junta. El sindicato reclama más sueldo, igualdad salarial entre sectores, tres días de teletrabajo, regulación clara de la jornada de 35 horas, oposiciones más ágiles, bolsas sin penalizaciones y cambios en los concursos de traslado.

La organización ha presentado este viernes sus propuestas para negociar un nuevo acuerdo en el ámbito de la Mesa General de Negociación, que afecta a la Administración General, la Sanidad y la Educación. El secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha defendido que la negociación debe ser "seria, útil y con compromisos concretos".

El sindicato quiere que el nuevo acuerdo se organice en cinco bloques: condiciones laborales, empleo público, retribuciones, conciliación personal y laboral, y servicios sociales. UGT ha recordado que estas propuestas parten de un proceso de escucha activa con empleados públicos de la Junta y ha asegurado que mantendrá abierta esa vía durante toda la negociación.

Más sueldo y reclasificaciones

La reivindicación central en materia retributiva es clara: "a igual trabajo, igual salario". UGT considera injustificable que una persona cobre distinto por realizar funciones similares en función del sector autonómico en el que trabaje. Por eso, ha pedido revisar el complemento de destino de cada grupo y categoría en los tres sectores de la Administración autonómica.

El Periódico

El sindicato también ha reclamado la homologación salarial de los empleados públicos extremeños con la media de cada sector en el resto de comunidades autónomas. Para ello, propone crear un plus de comunidad autonómico, revisable cada año, con el objetivo de evitar que Extremadura vuelva a alejarse de la media salarial nacional.

Entre las demandas históricas que UGT quiere reabrir figura la reclasificación profesional de categorías que, a su juicio, están mal valoradas. El sindicato cita a los cocineros, que en la Administración General están encuadrados en el grupo IV-C2 y en el SES en el III-C1; al cuerpo administrativo, que reclama situar en el C1; al cuerpo docente, que considera que debe estar en el A1; a las TEIS y técnicos superiores, que pide reclasificar en el grupo II-B; y a las TCAE, que reclama pasar al grupo III-C1.

UGT también ha pedido revisar el plus de peligrosidad y penosidad en categorías que soportan condiciones adversas, como camareros-limpiadores o celadores, y crear un plus de atención directa para puestos que no pueden acogerse a medidas como el teletrabajo por requerir presencia física, atención directa o disponibilidad constante.

El sindicato ha hecho una mención específica a las ATEs-cuidadoras, para las que exige acabar con lo que considera una discriminación laboral. Reclama que pasen al 100% de su jornada y cuenten con el 100% del tiempo de contrato anual.

Oposiciones, bolsas y traslados

En materia de empleo público, UGT ha defendido procesos selectivos más rápidos y previsibles. El sindicato propone reforzar los servicios de selección y provisión, profesionalizar los tribunales y reducir los plazos máximos de las oposiciones. Según ha señalado, no es admisible que los aspirantes pasen años pendientes de convocatorias, listados, exámenes o resoluciones.

La organización plantea que las oposiciones se ejecuten cada año, como ya ocurre en el ámbito docente, y que se avance hacia un único formato de examen tipo test, con corrección rápida y objetiva. También pide publicar con antelación el calendario de procesos, las fechas de examen y los temarios oficiales.

UGT reclama además criterios homogéneos en las bolsas de trabajo de los tres sectores de la Junta. Entre sus principales propuestas figura suprimir la penalización de más de seis meses que obliga a pasar al final de la bolsa, respetar la puntuación de cada persona, reducir los motivos de exclusión y crear bolsas generales de empleo para cubrir bajas, sustituciones y necesidades temporales sin recurrir de forma constante a ofertas del SEXPE.

En los concursos de traslado, el sindicato propone que sean abiertos y permanentes, con resoluciones cada seis meses. También plantea nuevos mecanismos de promoción interna, como cursos selectivos o concursos de méritos, además del desarrollo de la promoción cruzada y la promoción interna temporal.

UGT ha pedido igualmente una regulación homogénea y transparente de las comisiones de servicio en los tres sectores de la Junta.

Teletrabajo, 35 horas y jubilación

Otra de las demandas con mayor impacto directo en las plantillas es la ampliación del teletrabajo. UGT propone llegar hasta tres días semanales y revisar las categorías que pueden acogerse a esta modalidad. El sindicato defiende que debe ser una herramienta real de organización y conciliación siempre que las características del puesto lo permitan.

También reclama una regulación clara de la jornada de 35 horas en la Administración General, la Sanidad y la Educación, sin diferencias injustificadas entre sectores.

En formación, UGT pide más fondos para los empleados públicos, especialmente en materias como digitalización e inteligencia artificial. Además, reclama que el acceso a la formación alcance a todo el personal de los tres sectores y a todos los centros formativos de la Junta, como la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias de la Salud, los CPR y la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

El sindicato incluye asimismo la regulación del acceso a la jubilación parcial y anticipada, una medida que considera necesaria para ordenar mejor las plantillas y responder a la realidad laboral de muchos empleados públicos.

Salud laboral y agresiones

UGT también ha planteado negociar un protocolo frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos, así como reforzar los servicios de prevención y vigilancia de la salud con personal propio.

La organización reclama ampliar los protocolos frente a agresiones y reconocer la consideración de autoridad pública a personal de la Administración General y a colectivos como educadores sociales, psicólogos y personal sanitario que desarrolla funciones fuera del ámbito sanitario, por ejemplo en centros de educación especial, centros de menores, centros de medidas judiciales o servicios de prevención.

El sindicato acudirá a la negociación, según ha indicado, con voluntad de acuerdo, pero también con firmeza. UGT sostiene que las empleadas y empleados públicos de la Junta merecen reconocimiento, estabilidad, igualdad salarial, derechos laborales y condiciones dignas.