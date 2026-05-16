Las 10 demandas que los docentes extremeños ponen sobre la mesa de Educación

PIDE ha trasladado al nuevo equipo de la Consejería de Educación y Formación Profesional una batería de reivindicaciones para el profesorado extremeño, centrada en retribuciones, reconocimiento profesional, estabilidad laboral y organización de la enseñanza pública en la región.

La organización sindical ha señalado su voluntad de diálogo, negociación y consenso con la consejería, en un encuentro en el que han participado la consejera de Educación, Sandra Victoria Valencia, y el secretario general de Educación, José Pedro Catalán. Por parte de PIDE han asistido su presidente, José Manuel Chapado, y su vicepresidente, Alfredo Aranda Platero. Su objetivo, ha señalado el sindicato, es alcanzar acuerdos que permitan recuperar y mejorar las condiciones laborales y económicas del profesorado extremeño.

Salarios y pagas completas

La primera reclamación trasladada por el sindicato es la homologación salarial de los docentes de la educación pública de Extremadura. Defienden que el profesorado pertenece a cuerpos estatales y que debe percibir las mismas retribuciones que los docentes de otras comunidades autónomas.

PIDE considera urgente abrir una negociación que desemboque en un acuerdo con una homologación "real" y una cláusula de revisión salarial anual. La demanda económica se completa con la recuperación de las pagas extras completas, que, según el sindicato, los docentes no perciben íntegras desde 2010.

Carrera profesional docente

Otro de los puntos centrales es la implantación de la carrera profesional docente. PIDE recuerda que la Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura regula la carrera profesional horizontal como reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

El sindicato también alude al acuerdo suscrito el 17 de abril de 2018 entre la Administración y las centrales sindicales de la anterior Mesa General de Empleados Públicos para iniciar la negociación del reconocimiento de la carrera profesional al personal docente. Según PIDE, esa negociación no se ha iniciado hasta ahora, por lo que reclama que el asunto se aborde en la Mesa Sectorial de Educación.

Tutorías, orientación y menos burocracia

La organización reclama extender la función tutorial y la orientación educativa, así como reconocer y pagar el complemento de tutoría en todos los cuerpos y especialidades. PIDE vincula esta medida a la dignificación de la labor docente y al reconocimiento de la carga de trabajo que asume el profesorado.

En ese mismo bloque, el sindicato reclama reducir de forma "radical" la burocracia, actualizar los complementos de los equipos directivos y revisar el reconocimiento del resto de funciones docentes desempeñadas en los centros. También plantea mejorar la atención administrativa para evitar que determinados conflictos acaben resolviéndose en los tribunales.

Interinos, plantillas y empleo estable

PIDE ha llevado también a la consejería propuestas relacionadas con la estabilidad laboral. Entre ellas figura la recuperación del cobro del verano con 165 días cotizados para los funcionarios interinos, la mejora de la gestión de las interinidades y la consolidación en plantilla de las plazas vinculadas a programas.

El sindicato reclama además un nuevo acuerdo de plantillas docentes, con creación de plazas orgánicas y conversión de medias jornadas en plazas completas. A ese planteamiento suma la necesidad de reforzar los recursos humanos mediante una modificación de la relación de puestos de trabajo.

Conciertos educativos y red pública

La organización sindical incluye entre sus reivindicaciones la supresión paulatina y ordenada de los conciertos educativos que considera innecesarios. PIDE sostiene que la normativa educativa obliga a priorizar la escolarización en la educación pública y defiende que Extremadura cuenta con plazas suficientes en sus centros públicos.

El sindicato plantea que no se concierten unidades en centros privado-concertados cuando exista oferta en la red pública.

LEEX, conservatorios y FP dual

PIDE también insta a desarrollar la Ley Educativa de Extremadura. Entre las cuestiones planteadas figura completar la oferta de los distritos con centros de educación de personas adultas, conservatorio profesional de música, escuela oficial de idiomas y las tres modalidades de bachillerato.

En relación con los conservatorios municipales transferidos, el sindicato reclama desarrollar el convenio interadministrativo que formalizó el traspaso para que los docentes afectados tengan los mismos derechos y deberes que el resto del funcionariado de las enseñanzas impartidas.

La organización añade otros asuntos que, a su juicio, deben abordarse en esta etapa: los problemas de la Formación Profesional dual, las plantillas y condiciones laborales de los equipos de orientación, los centros de educación especial, los centros de adultos, las escuelas oficiales de idiomas y los conservatorios.