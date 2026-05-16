Extremadura conserva casi el 85% de agua embalsada y supera a buena parte de España

Extremadura encara la segunda mitad de mayo con sus embalses en niveles muy elevados y ligeramente por encima de la media nacional. Según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la comunidad alcanza el 84,79% de agua embalsada, frente al 83,9% del conjunto del país.

El dato sitúa a la región entre las comunidades con mayor nivel de reservas, aunque por debajo de los territorios que encabezan el mapa hídrico nacional. Cataluña lidera actualmente la clasificación, con el 91,13% de su capacidad, seguida de La Rioja, con el 90,26%, y Navarra, que supera el 89%. También presentan porcentajes superiores Aragón, Castilla y León, Andalucía y País Vasco.

Extremadura queda así en una posición intermedia-alta, muy cerca de territorios como Galicia, con el 85,40%; Cantabria, con el 84,87%; o Asturias, con el 83,33%. Además, supera con claridad a comunidades del arco mediterráneo como la Comunidad Valenciana, al 59,61%, Castilla-La Mancha (71,12%) y la Región de Murcia, que continúa con la situación más delicada, con apenas el 35,14%.

La fotografía actual confirma que la región mantiene buena parte del agua acumulada durante los últimos meses. El pasado febrero, tras las intensas precipitaciones asociadas al paso de cuatro borrascas consecutivas, los embalses de Extremadura llegaron al 87% de su capacidad, con 12.560 hectómetros cúbicos almacenados sobre un total de 14.444.

Cuencas del Tajo y Guadiana

Tres meses después, las reservas han bajado ligeramente, pero siguen en niveles muy altos para esta época del año, pues el agua acumulada durante el invierno y las lluvias posteriores han dejado una situación de holgura en buena parte de la comunidad. En las cuencas del Tajo y del Guadiana, las dos grandes referencias para Extremadura, los embalses del Guadiana se sitúan al 85,9% de su capacidad, con 8.190 hectómetros cúbicos acumulados, mientras que los del Tajo alcanzan el 78,9%, con 8.728 hectómetros cúbicos.

En ambos casos se ha producido un ligero descenso respecto a la semana anterior. El Guadiana estaba entonces al 86,1%, con 8.213 hectómetros cúbicos, y el Tajo se encontraba al 79,2%, con 8.752 hectómetros cúbicos. El contraste con febrero muestra una situación estable. Entonces, el Tajo había acumulado 8.766 hectómetros cúbicos, el 79,3% de su capacidad, mientras que el Guadiana alcanzaba los 8.064 hectómetros cúbicos, el 84,5%.

La magnitud de las lluvias de los últimos meses se notó especialmente en los dos mayores embalses de Extremadura, La Serena (Badajoz) y Alcántara (Cáceres), ambos entre los más grandes de España. Durante uno de los episodios de precipitaciones más intensos, estas dos presas llegaron a recibir en solo un día 201 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad equivalente a cuatro años de consumo medio de todos los extremeños, estimado en 48,8 hectómetros cúbicos anuales según distintos indicadores del INE.

La Serena fue entonces el embalse que más incrementó sus reservas, al pasar de 2.697 a 2.845 hectómetros cúbicos en apenas 24 horas. Es decir, sumó 148 hectómetros cúbicos en un solo día, una cantidad equivalente aproximadamente al consumo de agua de los habitantes de Extremadura durante tres años.

Alcántara, por su parte, pasó de 2.983 a 3.036 hectómetros cúbicos en unas 25 horas, con un aumento de 53 hectómetros cúbicos, algo más del consumo medio anual de toda la comunidad. En aquel momento, La Serena se encontraba al 88,3% de su capacidad total, mientras que Alcántara alcanzaba el 96% y continuaba vertiendo agua a través de sus aliviaderos centrales.

Tres meses después, los dos grandes embalses siguen en niveles muy elevados, aunque con una evolución distinta. Según el último Boletín Hidrológico del Miteco, La Serena almacena ahora 2.985 hectómetros cúbicos sobre una capacidad total de 3.219, lo que la sitúa al 92,7%. En el caso de Alcántara, el embalse acumula 2.752 hectómetros cúbicos sobre una capacidad total de 3.160, por lo que se encuentra al 87,1%. A diferencia de La Serena, ha reducido sus reservas en 31 hectómetros cúbicos en la última semana.

A nivel nacional

En el conjunto nacional, los embalses almacenan actualmente 47.010 hectómetros cúbicos de agua, el 83,9% de su capacidad total. Extremadura se sitúa casi un punto por encima de esa media y mantiene una reserva hídrica elevada, muy alejada de los porcentajes que siguen registrando las comunidades más afectadas por la escasez de agua en el sureste peninsular.

Además, la reserva hídrica española se sitúa muy por encima de los registros de hace un año y de la media de la última década. Según los datos del Miteco, los embalses del país están 23,2 puntos por encima del nivel registrado en las mismas fechas de 2025, cuando almacenaban 34.037 hectómetros cúbicos y se encontraban al 60,7%. También superan en 20,7 puntos la media de los últimos diez años para esta época, situada en el 63,2%, con 35.430 hectómetros cúbicos.