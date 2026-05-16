Estos son los 16 alumnos extremeños que competirán en la final nacional de las Olimpiadas Entreredes

Un total de 16 alumnos de tres centros educativos de Extremadura representarán a la comunidad autónoma en la final nacional de las Olimpiadas Entreredes, que se celebrará el próximo 2 de junio, después de imponerse en la fase autonómica del certamen.Los equipos clasificados pertenecen al colegio Sagrado Corazón de Jesús de Don Benito, en la provincia de Badajoz, y a los colegios La Salle y San Calixto, ambos de Plasencia, en la provincia de Cáceres.

La final autonómica se ha celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida, con la participación del delegado de Educación de Cáceres, Felipe Antonio Fernández; el delegado de Educación de Badajoz, Manuel Rico García; y la delegada de Redeia en Extremadura, Patricia Crego del Amo.

Los ganadores

La edición de este año ha contado con la participación de 1.373 alumnos de ESO de 13 centros educativos extremeños, con el apoyo de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. En la categoría de 1º de ESO, el equipo ganador ha sido el del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Don Benito, integrado por Álvaro Díaz Parejo, Jesús Herranz Cifo, Andrea González Sánchez y Rodrigo Sánchez Ramos, acompañados por la docente María Ángeles Herrero Carbajo.

El colegio La Salle de Plasencia se ha impuesto en dos categorías, 2º y 4º de ESO. En 2º, el equipo vencedor ha estado formado por Mario Cano Martín, Evelyn Blanco López, Aimar Sánchez García y Alonso Gallego Hernández. En 4º, han logrado la clasificación Irene López Plasencia, Luis Rodríguez Urbano, Carla Torres Gil y Carlos Tovar Hurtado. Ambos grupos han contado con el apoyo del profesor Germán Mateos.

Por su parte, en 3º de ESO, el triunfo ha correspondido al colegio San Calixto de Plasencia, con un equipo integrado por Sergio Alonso de Castro, Amir Ajana González, Alba Delgado Gómez y Lucas Montero González, acompañados por el docente Gustavo Iván González Garrido.

El proyecto

Entreredes es un proyecto educativo impulsado por Red Eléctrica con el objetivo de enseñar a los más jóvenes cómo funciona el sistema eléctrico español y la transición energética de una forma amena, dinámica y participativa. La iniciativa busca, además, despertar el interés del alumnado por la energía, la innovación y la tecnología, así como por su vínculo con el medioambiente y el bienestar social.

También pretende fomentar vocaciones en disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y contribuir a formar futuros ciudadanos responsables en materia energética. Las Olimpiadas Entreredes son la parte competitiva del proyecto. En ellas, el alumnado juega por equipos a un videojuego que permite recorrer virtualmente España a través de las líneas y subestaciones de la red de transporte de energía eléctrica.

Para avanzar en el juego, los participantes deben acertar preguntas relacionadas con el temario trabajado durante el curso, como Geografía e Historia, Física y Química/Biología, Matemáticas, Lengua y Literatura, y Ocio y Cultura, además de cuestiones específicas sobre energía, transición ecológica y sistema eléctrico español.

Los centros educativos de Extremadura participan por quinta vez en las Olimpiadas Entreredes. Los escolares ganadores de este año se medirán con los representantes del resto de comunidades autónomas el próximo 2 de junio, en una final nacional en la que competirán por alzarse como los mejores conocedores del sistema eléctrico en España y de las materias que cursan en clase.