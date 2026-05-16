Extremadura da un paso al frente por los celíacos con charlas, encuentros y formación a sanitarios

Extremadura da un paso más al frente por las personas celíacas. La Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX) ha impulsado durante todo el mes de mayo un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Enfermedad Celiaca, que se conmemora este 16 de mayo, con el objetivo de visibilizar la realidad de quienes conviven con esta patología y reclamar una mayor igualdad social.

La asociación subraya que esta fecha tiene un "gran valor" tanto para los pacientes como para sus familias, ya que refleja el "padecimiento" que sufren en su día a día, pero también el "esfuerzo constante" que se realiza para dar a conocer la enfermedad y defender los derechos del colectivo. Además, ACEX recuerda que la jornada simboliza "todos los logros y avances" alcanzados durante los últimos 45 años en favor de la integración de las personas celíacas.

Actividades

Entre las iniciativas programadas durante este mes figuran actividades de concienciación y divulgación en centros escolares, con programas de radio protagonizados por alumnado celíaco, días sin gluten en las aulas, charlas informativas y lecturas de cuentos didácticos. El objetivo es acercar la enfermedad a los más pequeños y favorecer una mayor comprensión desde edades tempranas, destaca el colectivo en nota de prensa.

La programación también incluye encuentros con socios en distintos puntos de Extremadura, como Badajoz, Mérida, Almendralejo o Higuera la Real, así como acciones formativas dirigidas al personal sanitario. En concreto, a través de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria, se está impartiendo formación sobre el Protocolo de Actuación en el manejo de la Enfermedad Celiaca, un curso que ya cuenta con más de 60 profesionales inscritos.

Con motivo de la conmemoración, numerosos monumentos y ayuntamientos de la comunidad se iluminarán de verde durante este sábado. Además, ACEX difundirá sus carteles durante una semana en todas las líneas de autobuses urbanos de Badajoz, en colaboración con el Ayuntamiento y Tubasa.

Todas estas acciones se enmarcan bajo el lema ‘Dando un paso al frente’, propuesto por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), y buscan reforzar la sensibilización social en torno a una enfermedad que exige cambios cotidianos importantes y una atención constante en la alimentación.

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ACEX ha avanzado, por último, que próximamente dará a conocer la fecha y el lugar elegidos para la lectura del manifiesto de este año. En ese acto, la asociación hará balance de los logros más recientes del colectivo celíaco y trasladará sus principales reivindicaciones para avanzar hacia una mayor igualdad social.