Asamblea general
José Manuel Núñez repite al frente de Facua Extremadura en un año marcado por bancos y seguros
La asociación de consumidores cerró 2025 con más de 4.400 socios y gestionó 326 reclamaciones
Facua Extremadura mantendrá a José Manuel Núñez al frente de la organización. La asamblea general de socios de la entidad, celebrada esta semana en modalidad mixta -de forma presencial en Badajoz y también por videoconferencia-, ha reelegido a Núñez como presidente de la asociación de consumidores en la región.
Junto a él, la nueva junta directiva estará integrada por María José Moreno como secretaria general, Olga Ruiz como vicepresidenta y Juan Diego Segura como tesorero. Además, Raquel Moralo Serrano ha sido designada vocal ejecutiva, según ha informado la entidad a través de un comunicado.
Cuentas y actividades
Durante la asamblea, los socios aprobaron también el balance de cuentas y de actividades correspondiente al ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para este año. La organización cerró el pasado ejercicio con un total de 4.402 socios en Extremadura. De ellos, 4.052 eran adheridos y 350 de pleno derecho.
A lo largo de 2025, Facua Extremadura gestionó 326 consultas y reclamaciones de consumidores extremeños. En concreto, se tramitaron 255 consultas y 71 reclamaciones. Los servicios bancarios y los seguros fueron los sectores que concentraron un mayor porcentaje de denuncias, con un 14,1% cada uno. Les siguieron transportes, con un 12,7%, y suministros, con un 8,5%.
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