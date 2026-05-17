Los escritores extremeños piden protección ante el uso de sus obras por la Inteligencia Artificial

Los escritores extremeños han llevado al debate nacional su preocupación por el uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial generativa. Los autores reclaman mayor protección legal y una compensación económica cuando sus textos sean utilizados por grandes plataformas tecnológicas sin permiso.

La reivindicación de los creadores extremeños se ha sumado a la de representantes de 14 asociaciones de escritores de todo el país, reunidas en la Conferencia de Escritoras y Escritores, celebrada en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes (Cantabria), con participación de autores de Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Asturias, La Rioja, Galicia, País Vasco, Canarias y Extremadura.

Uso no autorizado

El asunto central del encuentro ha sido el uso de obras protegidas para alimentar sistemas de Inteligencia Artificial sin autorización previa ni compensación económica para sus autores. Los escritores han partido del manifiesto ‘Por una inteligencia artificial sostenible’, elaborado el pasado año, para fijar una posición común ante esta práctica.

PI STUDIO

Los participantes han subrayado que no están en contra de la Inteligencia Artificial, pero sí de los «intentos de sustituir» la creatividad humana por la de una máquina y de la utilización de obras literarias sin permiso para entrenar herramientas comerciales.

Protección legal

El portavoz de la conferencia y presidente de la Asociación Colegial de Escritores y Escritoras de España, Manuel Rico, ha reclamado que las administraciones protejan a los autores frente a la «ofensiva» de las grandes plataformas, a las que ha acusado de «apropiarse» de obras sin pagar por ellas.

Rico ha explicado que la asociación ya ha trasladado esta inquietud a los partidos políticos y ha indicado que el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) está preparando una demanda para combatir dicha práctica. También ha advertido de que incluso algunas consultas realizadas por autores sobre sus propios libros pueden terminar «alimentando» a estos sistemas.

El Centro Español de Derechos Reprográficos ya prepara una demanda contra esta práctica

Defensa de la literatura

Además de la Inteligencia Artificial, los escritores han alertado del menor peso social de la literatura y de la pérdida de influencia pública de los autores. Rico ha lamentado que la opinión de los escritores «no tiene el relieve» que tuvo en otras épocas y ha defendido la necesidad de preservar la lectura como parte de la conciencia colectiva.

«En el mundo cultural somos parte de la conciencia colectiva de la sociedad y nuestro deber es trabajar por defender esa conciencia y la importancia que tiene la lectura», ha reclamado.

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La presencia de representantes extremeños en este foro sitúa también a los autores de la región dentro de un debate que afecta de lleno al futuro de la creación literaria, los derechos de autor y la protección del trabajo cultural frente a las nuevas tecnologías.