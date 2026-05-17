El reto del reciclaje en Extremadura: casi 9 kilos de vidrio por persona frente a los 20 de España

El Día Mundial del Reciclaje vuelve a poner sobre la mesa una idea sencilla, pero clave: reciclar es importante, aunque no suficiente. Con motivo de esta jornada, que se celebra cada 17 de mayo desde su proclamación por la Unesco en 2005, el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), dependiente de la Junta, ha llamado a reforzar los hábitos de consumo responsable para reducir la generación de residuos y avanzar hacia un modelo basado en la economía circular.

El organismo recuerda que las decisiones cotidianas de compra, uso y desecho tienen un impacto directo en el entorno. Por ello, insiste en aplicar la regla de las tres erres -reducir, reutilizar y reciclar- y subraya una máxima que considera fundamental: "El mejor residuo es el que no se genera".

En este sentido, el Incoex anima a la ciudadanía a optar por productos duraderos, con menos envases y más respetuosos con el medio ambiente, así como a separar correctamente los residuos en casa y hacer uso de los puntos limpios. El objetivo, señala, es que el reciclaje no sea un gesto aislado, sino parte de una forma de consumo más consciente.

Las cifras

Los datos de 2025 reflejan que cada extremeño recicló alrededor de 8,8 kilos de vidrio, el equivalente a unos 30 envases por persona. La cifra queda lejos de la media nacional, situada en torno a 20 kilos y 68 envases por habitante, y coloca a la comunidad entre los territorios con menor aportación ciudadana al contenedor verde.

Según Ecovidrio, los ciudadanos depositaron en Extremadura unos 31 millones de envases de vidrio durante 2025, lo que equivale a más de 86.000 envases al día y más de 60 cada minuto. Por provincias, Cáceres alcanzó los 9,1 kilos por habitante, mientras que Badajoz se situó en 8,6 kilos. Además, la recogida de envases de vidrio en la región descendió un 1,4% respecto al año anterior.

Por otra parte, los extremeños reciclaron entre 14 y 15 kilos de envases ligeros y papel-cartón por persona. Para el Incoex, estas cifras muestran un compromiso creciente por parte de la ciudadanía, aunque también evidencian la necesidad de seguir mejorando la participación y, sobre todo, de reducir los residuos desde el origen.

El instituto también destaca el papel de la educación para consolidar estos hábitos. Programas como ‘Yo en el cole y tú en casa’ buscan acercar desde edades tempranas la importancia de consumir de forma responsable, separar los residuos y entender que cada decisión diaria tiene consecuencias sobre el medio ambiente.

La Junta de Extremadura defiende, además, su compromiso con un modelo en el que los residuos dejen de verse como un problema y pasen a convertirse en recursos. Para ello, señala el desarrollo de políticas públicas, programas de apoyo e iniciativas de colaboración con el tejido empresarial y social, orientadas a favorecer la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo verde en la región.

En este contexto, el Incoex insiste en que cada gesto cuenta. Desde elegir un producto con menos embalaje hasta reutilizar materiales o llevar determinados residuos al punto limpio, cada decisión de consumo contribuye a construir una Extremadura más sostenible y a dar nuevas vidas y oportunidades tanto a los materiales como a las personas.