Universidad pública
232 profesores de la UEx podrán acceder por primera vez a quinquenios y sexenios
La Universidad de Extremadura transforma a este personal docente e investigador en Profesorado Permanente Laboral, una figura fija e indefinida que mejora la estabilidad y abre la puerta al reconocimiento de quinquenios y sexenios
La Universidad de Extremadura ha transformado a 232 profesores en Profesorado Permanente Laboral, una nueva figura fija e indefinida que reconoce la trayectoria del personal docente e investigador y permitirá avanzar en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.
La medida, desarrollada por el Vicerrectorado de Profesorado y la Dirección General de Universidad de la Junta de Extremadura, se enmarca en el desarrollo del Decreto 17/2026, que regula el régimen del personal docente e investigador laboral y establece una carrera académica más estructurada y alineada con la normativa estatal.
Qué supone ser Profesorado Permanente Laboral
La nueva figura de Profesorado Permanente Laboral sitúa a este profesorado en condiciones equiparables al profesorado titular e incorpora mejoras retributivas vinculadas al reconocimiento de complementos por actividad docente e investigadora.
En la práctica, el cambio afecta a una parte significativa del personal docente e investigador laboral de la Universidad de Extremadura y abre una nueva etapa para quienes acceden a esta categoría tras años de trayectoria académica.
La transformación no solo tiene impacto administrativo. También supone una mejora en la previsibilidad de la carrera profesional de estos docentes, en un contexto en el que la estabilidad del profesorado es uno de los elementos que condicionan la planificación docente, la investigación y la calidad del servicio universitario.
Quinquenios y sexenios, el siguiente paso
La Universidad de Extremadura ha señalado que el Vicerrectorado de Profesorado y el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia trabajan ya en un procedimiento extraordinario para el reconocimiento de los complementos por actividad docente, conocidos como quinquenios, y por actividad investigadora, los sexenios. Ese procedimiento, que la institución prevé abrir en breve, tendrá carácter excepcional y permitirá atender de forma ágil y ordenada a un colectivo amplio que accederá por primera vez a estos complementos.
La institución enmarca la medida en un modelo universitario más inclusivo y en una carrera académica con mayor seguridad jurídica y profesional para el profesorado afectado.
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