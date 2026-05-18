ANPE pide a Educación acabar con la brecha salarial de los docentes extremeños

ANPE Extremadura ha lanzado una propuesta amplia dirigida a la nueva consejera de Educación con un mensaje de fondo: el sindicato considera que no puede haber un sistema educativo de calidad sin un profesorado reconocido, motivado y bien tratado.

La organización docente plantea un "plan de choque" con medidas que afectan a la retribución del profesorado, la organización de los centros, las condiciones laborales, la salud mental en las aulas y la estabilidad de las plantillas.

El sindicato sostiene que la educación pública extremeña necesita una respuesta de calado y reclama un gran pacto político que "trascienda colores y legislaturas". Para ANPE, invertir en educación "no es un gasto, sino la mejor política de progreso, cohesión y esperanza para Extremadura".

Homologación salarial con la media estatal

La medida central del documento es la homologación salarial del profesorado extremeño con la media estatal. ANPE denuncia que los docentes de la región cobran entre 200 y 400 euros menos al mes que compañeros de otras comunidades autónomas.

El sindicato considera esta situación "insostenible e injusta" y advierte de que la brecha salarial provoca fuga de talento, pérdida de motivación y una desventaja estructural para Extremadura, especialmente en el medio rural.

"No puede haber cohesión territorial si un docente extremeño sigue siendo tratado como un profesional de segunda dentro del mismo país", sostiene la organización en su propuesta.

ANPE reclama además que la subida se extienda a equipos directivos, coordinadores e inspección educativa, y que quede vinculada al IPC para evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo.

Sexto sexenio para el profesorado veterano

Otro de los puntos principales es la implantación del sexto sexenio docente, una reivindicación dirigida a reconocer económicamente la formación y la experiencia del profesorado con más años de servicio.

Según expone ANPE, el sistema contempla actualmente cinco sexenios, lo que deja sin reconocimiento retributivo los últimos años de carrera profesional en un contexto en el que la edad de jubilación se ha ampliado hasta casi los 67 años.

La organización considera que esa situación "castiga precisamente a quienes más experiencia, estabilidad y liderazgo pedagógico aportan al sistema educativo". A su juicio, reconocer el sexto sexenio serviría para dignificar la profesión y reforzar la motivación del profesorado más veterano.

Menos burocracia en los centros

El sindicato también carga contra la burocratización de los centros educativos. ANPE defiende que "el tiempo docente pertenece a la enseñanza, no a rellenar papeles" y pide simplificar planes, memorias y plataformas digitales.

Entre sus propuestas figuran plataformas interoperables, documentos autorrellenables y modelos oficiales unificados para evitar duplicidades administrativas. El objetivo, según la organización, es que el profesorado pueda dedicar más tiempo a la atención directa al alumnado y menos a tareas repetitivas de gestión.

Escuela rural y difícil desempeño

ANPE dedica un bloque específico a la escuela rural y a los centros de difícil desempeño. El sindicato reclama incentivos económicos, plantillas estables, ratios reducidas y refuerzo itinerante de orientación y atención a la diversidad.

La organización plantea además un complemento específico para los docentes que trabajen en localidades de menos de 3.000 habitantes. La propuesta conecta directamente con uno de los grandes retos de Extremadura: mantener servicios públicos de calidad en las zonas rurales y evitar que la pérdida de población arrastre también la pérdida de oportunidades educativas.

"Sin escuela rural no hay pueblos vivos ni futuro para muchas zonas de Extremadura", advierte ANPE.

Autoridad docente, salud mental y ratios

El documento incluye también medidas sobre convivencia y protección jurídica. ANPE exige desarrollar de forma efectiva la Ley de Autoridad Docente para reforzar la protección legal del profesorado frente a insultos, amenazas, coacciones o agresiones.

La organización considera imprescindible devolver al docente el reconocimiento institucional y blindar jurídicamente el ejercicio de su función como autoridad pública.

Entre las 30 medidas planteadas, ANPE propone reducir las ratios hasta 15 alumnos en Infantil, 18 en Primaria y 22 en Secundaria. También pide bajar las horas lectivas a 21 en Infantil y Primaria y a 17 en Secundaria.

El sindicato reclama orientadores a tiempo completo, refuerzo de la atención psicológica, implantación de enfermeras escolares y reconocimiento de la acción tutorial.

Interinos, plazas y educación de 0 a 3 años

ANPE pide recuperar el cobro del verano para interinos con 165 días trabajados y convertir plazas funcionales en orgánicas para reducir la temporalidad.

El sindicato incluye también la incorporación de un docente para la enseñanza de 0 a 3 años y el reconocimiento de las vacaciones no disfrutadas como tiempo de servicio efectivo tras la sentencia del Tribunal Supremo.

La propuesta, en conjunto, busca presionar a la nueva etapa de la Consejería de Educación para situar las condiciones del profesorado en el centro del debate. ANPE resume su planteamiento en una idea: "sin profesorado reconocido y bien tratado, no hay futuro educativo posible".