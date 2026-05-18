Bruselas propone 120 millones para España tras el año negro de incendios: cinco de cada cien hectáreas de la UE ardieron en Extremadura

La Comisión Europea ha propuesto conceder a España 120,4 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León y Extremadura durante 2025, así como por otros episodios meteorológicos extremos registrados ese año.

La ayuda, de la que España ya ha recibido un adelanto de 30 millones de euros, deberá ser aprobada ahora por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea antes de que se produzca el desembolso del resto de la cuantía, que llegaría en un único pago. Bruselas no ha detallado por ahora el reparto territorial de esos fondos.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

La propuesta llega después de un verano especialmente duro para Extremadura, que ha cerrado 2025 con el mayor número de incendios forestales y hectáreas quemadas de la última década. Según el balance del Plan Infoex, durante el periodo de riesgo alto se han contabilizado 766 incendios forestales, 50.089 hectáreas afectadas, 17 grandes incendios y 110 incendios de nivel 1 de peligrosidad.

El peso de Extremadura

El impacto de los fuegos en la región ha tenido una dimensión muy superior a su tamaño territorial. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), dependiente del programa Copernicus, en la Unión Europea ardieron en 2025 algo más de un millón de hectáreas, de las que unas 50.000 correspondieron a territorio extremeño.

Eso significa que cinco de cada cien hectáreas quemadas en la UE durante 2025 ardieron en Extremadura. En el conjunto nacional, la comunidad concentró en torno al 13% de toda la superficie calcinada en España, que superó las 390.000 hectáreas en uno de los peores años desde que existen registros recientes.

Jarilla, el incendio más dañino

El incendio más grave en Extremadura fue el de Jarilla, con 16.536 hectáreas afectadas, seguido por los de Llerena (5.849), Cáceres (3.703) y Caminomorisco (2.682). El fuego de Jarilla afectó a las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte, y llegó a movilizar a 700 efectivos y 34 medios aéreos de forma simultánea.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, destacó en el balance del Infoex que el incendio de Jarilla supuso "un desafío logístico y de seguridad para Extremadura", aunque subrayó que se resolvió con eficacia por parte del operativo.

Del total de la superficie quemada en la región, 33.855 hectáreas correspondieron a la provincia de Cáceres y el resto a la de Badajoz. La mayor parte de la superficie afectada fue de pasto y matorral (79,6%), mientras que el 20,4% correspondió a masa arbolada, la que más tiempo tarda en regenerarse.

Sequía, calor y fuego

La Comisión Europea ha recordado que España sufrió en 2025 una combinación de fenómenos extremos, con sequía prolongada, intensas olas de calor y tres grandes incendios forestales. La ola más destructiva comenzó el 8 de agosto, se cobró la vida de ocho personas y obligó a realizar evacuaciones masivas.

Carlos Gil

En Extremadura, ese periodo coincidió con los episodios más críticos del verano. Solo en la tarde del 12 de agosto, día de inicio del incendio de Jarilla y pico más alto de episodios en la región, se registraron 18 fuegos y cayeron 700 rayos, según el balance autonómico.

Ramírez lamentó además que "el 90% de los incendios" hubiera sido provocado, de forma voluntaria o involuntaria, por la mano del hombre. En torno al 50% fueron intencionados y casi un 40% tuvieron su origen en negligencias, mientras que solo un 5% se debieron a causas naturales.

Para reconstrucción y emergencias

Los fondos europeos propuestos por Bruselas servirán para respaldar los trabajos de reconstrucción y recuperación en las zonas afectadas. La Comisión ha señalado que las ayudas podrán destinarse a restaurar infraestructuras críticas de agua, gestión de aguas residuales, telecomunicaciones, educación, transporte y patrimonio cultural.

También se podrán financiar reubicaciones temporales y servicios de rescate y emergencia. España ya ha recibido en otras ocasiones fondos de este mecanismo, entre ellas por la dana de Valencia de 2024, por la erupción del volcán de La Palma, por la pandemia de covid-19, por el terremoto de Lorca o por la crisis del Prestige.

Además de la ayuda a España, la Comisión Europea ha propuesto conceder 9,2 millones de euros a Chipre por los incendios del pasado verano en las regiones de Limasol y Pafos, y 14,3 millones a Rumanía para reparar infraestructuras dañadas por las inundaciones registradas en varias regiones del país durante la primavera de 2025.