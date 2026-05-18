Inundaciones, terremotos o calor extremo: Extremadura actualizará planes de emergencia que llevan hasta 15 años sin revisarse

Incendios forestales de gran intensidad, episodios de calor extremo, lluvias torrenciales, apagones masivos o riesgo sísmico. Fenómenos cada vez más complejos y nuevas situaciones de riesgo obligarán a Extremadura a actualizar sus planes de emergencia y protección civil, que en algunos casos llevan 15 años sin revisarse. Es uno de los objetivos de legislatura que se marca el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, que este lunes ha comparecido en la comisión del ramo en la Asamblea para exponer las líneas generales de su departamento.

Uno de los grandes objetivos será reforzar la capacidad de anticipación y respuesta de la administración autonómica ante cualquier emergencia. "Extremadura necesita una protección civil moderna, preventiva y basada en el conocimiento técnico y en la anticipación", ha defendido Bautista. Como primer paso, la Junta ha concentrado todas las competencias en una única cartera y ha creado una nueva Dirección General de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia, en un paso hacia la profesionalización y la especialización técnica del sistema. "La coordinación es absolutamente fundamental", ha insistido el consejero.

Comisión de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Planes por actualizar

En este contexto, Bautista ha anunciado una "actualización profunda" de los planes territoriales y especiales de emergencia. Entre ellos el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex), el plan especial sobre riesgo radiológico (Radiocaex), el plan especial sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Transcaex) o el plan especial ante riesgo sísmico (Plasismex), algunos de los cuales llevan 15 años sin actualizarse.

La Junta redactará además por primera vez planes específicos ante accidentes de aviación y fenómenos meteorológicos adversos que actualmente no existen en la región. El Ejecutivo también impulsará la aprobación y revisión de los planes de emergencia vinculados a establecimientos afectados por la normativa Seveso, que regula instalaciones industriales con riesgo de accidentes graves.

Más técnicos en Protección Civil

La nueva Dirección General de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia contará con nuevos perfiles especializados. Bautista ha anunciado la creación, por primera vez en la historia de la Junta, de plazas específicas de la especialidad de Protección Civil.

En concreto, se incorporarán ocho técnicos de protección civil en materias como sistemas de información geográfica, meteorología, química industrial, hidráulica, montes, ingeniería industrial, telecomunicaciones y perfil general. La convocatoria para generar las bolsas de empleo se publicó el pasado viernes en el Diario Oficial de Extremadura y su implantación se desarrollará durante este verano.

La Junta incorporará también un técnico sectorial de Protección Civil a la sala del 112 Extremadura para la monitorización permanente de las redes de alerta temprana, la gestión de incidentes, la emisión de informes y el apoyo en la activación de los planes de emergencia.

Centro del 112 Extremadura en Mérida / Javier Cintas

Redes de alerta y ayuntamientos

Otro de los ejes será la consolidación y ampliación de las redes de alerta temprana. El vicepresidente ha defendido que invertir en prevención es "salvar vidas" y ha anunciado mejoras en las redes Espida para inundaciones, en las redes vinculadas a incendios forestales y en las destinadas al riesgo químico. La intención es integrarlas en un sistema unificado de gestión conectado con la sala del 112 Extremadura.

Bautista también ha asegurado que la Junta no dejará solos a los ayuntamientos. El Ejecutivo seguirá avanzando en la elaboración e implantación de planes de actuación municipal en localidades con riesgo alto o extremo de incendios forestales o inundaciones.

Además, pondrá en marcha programas específicos para mejorar la capacidad de respuesta de los municipios con alto riesgo de inundaciones mediante vehículos, contenedores equipados y formación en autoprotección, especialmente dirigida a colectivos vulnerables y al conjunto de la ciudadanía. La Junta también mantendrá jornadas informativas sobre riesgos naturales, químicos y tecnológicos para extender la cultura de la prevención.

Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. / ASAMBLEAEX.ES

Refuerzo del 112

La comparecencia también ha incluido medidas para el centro 112 Extremadura. Bautista ha anunciado que en esta legislatura se aprobará el reglamento de régimen interno del centro y se abordará la adecuación profesional de los operadores de demanda-respuesta, con el cambio de categoría profesional del grupo 4 al grupo 3 mediante los procedimientos legalmente establecidos.

El vicepresidente ha calificado esta medida como una reivindicación histórica y ha avanzado la creación de nuevas plazas de jefes de sala, operadores y técnicos para reforzar la capacidad operativa del servicio. También ha anunciado la adquisición de un puesto de mando avanzado con soluciones tecnológicas para mejorar la comunicación y la coordinación en emergencias.

La Junta pondrá en marcha además una aplicación ciudadana para establecer una comunicación directa entre los extremeños y el 112 cuando se produzca una emergencia. A ello se suma la culminación de los trabajos de interconexión telemática entre las aplicaciones de gestión del 112, la Policía Nacional y la Guardia Civil, iniciados en la anterior legislatura, para mejorar la coordinación operativa entre administraciones.

La respuesta de los grupos

Los grupos han centrado sus intervenciones en la necesidad de que esa nueva estructura se traduzca en coordinación real y en prevención efectiva. Desde Unidas por Extremadura, Nerea Fernández ha valorado que se incida en la anticipación, pero ha advertido de la "virulencia climática" que ya se ha visto con borrascas e inundaciones y ha reclamado más claridad sobre los recursos disponibles ante un verano que ve especialmente complicado.

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Vox, por su parte, ha valorado positivamente el refuerzo de la seguridad, la Protección Civil y la coordinación entre el 112 y el Infoex, aunque Alfredo Galavis ha pedido que las medidas se planifiquen y se apliquen "a la mayor brevedad posible". Desde el PSOE, Raquel Medina ha preguntado cómo se hará la integración de la coordinación de emergencias y ha cuestionado cómo se abordará la prevención con un socio de gobierno que, según ha señalado, "niega el cambio climático".