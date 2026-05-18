Extremadura se prepara para una semana calurosa con máximas que superarán los 27 grados

Extremadura comienza la semana con tiempo estable, cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ligero ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes y martes.

Para este lunes no se esperan fenómenos significativos. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos con nubes altas, aunque por la tarde podrá aparecer algo de nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente. El viento soplará del oeste o suroeste, flojo.

En cuanto a las capitales de provincia, Badajoz registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 27, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 10 y los 25 grados.

La situación se mantendrá muy similar el martes, cuando tampoco se prevén fenómenos significativos. Predominarán de nuevo los cielos poco nubosos con presencia de nubes altas. Las mínimas seguirán sin cambios y las máximas experimentarán un nuevo ligero ascenso. El viento será de componente oeste, flojo en general.

Así, Badajoz alcanzará el martes los 29 grados, con una mínima de 10, y Cáceres llegará a los 26 grados, también con 10 grados de mínima.

Semana más cálidad

La tendencia en Extremadura se enmarca en un cambio de tiempo más generalizado en el conjunto del país. La Aemet avanza que la semana del 18 al 24 de mayo será, probablemente, más cálida de lo normal, al contrario que la anterior. Las temperaturas ascenderán de forma progresiva y, a partir del miércoles o jueves, podrían superarse los 32 o 34 grados en buena parte del nordeste y de la mitad sur de la Península.

Además, la agencia señala que es probable que se registren noches tropicales, con mínimas de 20 grados o más, en la mitad sur peninsular. Las precipitaciones, por su parte, serán escasas e inferiores a las habituales para estas fechas, especialmente en el tercio norte.

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Extremadura enfila así una semana de transición hacia un ambiente más cálido, con cielos tranquilos, pocas lluvias a la vista y temperaturas que irán ganando terreno conforme avancen los días.