La Junta acelera los trámites para presentar ya los presupuestos de 2026 y fija octubre para los de 2027

La Junta de Extremadura ha situado ya en la recta final la presentación de los presupuestos regionales de 2026, unas cuentas llamadas a abrir una nueva etapa tras la reordenación del Gobierno autonómico y el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha asegurado este lunes en Mérida que el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto "de manera inminente" y ha avanzado, además, que los presupuestos de 2027 se presentarán en octubre.

La previsión pasa por completar antes el nuevo organigrama de la Junta. Este martes podría producirse en el Consejo de Gobierno la última tanda de nombramientos de altos cargos y, si se cumple ese calendario, las cuentas autonómicas podrían presentarse la próxima semana.

Manzano ha defendido que los presupuestos de 2026 serán una realidad "dentro de muy poco" y permitirán disponer de "muchos millones para seguir haciendo crecer a Extremadura". La consejera ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la Semana de la Administración Abierta, donde ha vuelto a insistir en la necesidad de superar la actual prórroga presupuestaria.

Una tramitación con poco margen

El anuncio llega con el año avanzado y después de varios meses de bloqueo político. La Junta quiere llevar las cuentas a la Asamblea cuanto antes, aunque el presupuesto de 2026 tendrá una tramitación ajustada en el calendario y convivirá casi de inmediato con la preparación de las cuentas de 2027, previstas para octubre.

Esa es una de las principales críticas de la oposición. El PSOE ha expresado sus dudas sobre la capacidad del Ejecutivo regional para ejecutar unas cuentas que, si se aprueban finalmente en junio, tendrán por delante un margen estrecho antes del cierre del ejercicio. Los socialistas han recordado que la orden de cierre suele llegar tras el verano.

Manzano ha respondido con un reproche directo. Ha afirmado que entiende que el PSOE tenga dudas "con su experiencia" si fueran los socialistas quienes tuvieran que gestionar esas cuentas, pero ha defendido que el actual Ejecutivo no comparte esa incertidumbre. "Desde la nuestra, por supuesto que no hay ninguna duda", ha señalado.

"Que no se preocupen que este gobierno gestiona, que este gobierno ejecuta y que lo va a dar todo para que las políticas comprometidas salgan este año", ha añadido la titular de Hacienda.

El PSOE vigilará las cuentas

Desde el PSOE de Extremadura, su portavoz, Manuel González Andrade, ha asegurado este lunes que los socialistas estarán "muy pendientes" de cómo la presidenta de la Junta, María Guardiola, convierte en cifras "el pacto de la vergüenza firmado con Vox. El dirigente socialista ha advertido de que, a juicio de su partido, las futuras cuentas regionales "recogerán recortes de derechos e ilegalidades".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE de Extremadura, González Andrade ha recordado que, "a finales de abril", cuando Guardiola firmó su acuerdo con Vox, afirmó que quería tener presupuestos en dos semanas, "a más tardar". Sin embargo, ha criticado que la Junta "vuelve a llegar tarde y ya veremos si otra vez mal".

Ante el inminente registro de las cuentas autonómicas, el PSOE ha anunciado que ejercerá "una oposición firme y rigurosa" para fiscalizar su contenido. "Hay que ver cómo Guardiola va a convertir en números el pacto de la vergüenza PP-Vox. Va a ser curioso ver cómo convierte en cifras un pacto que recorta derechos y que es ilegal", ha señalado González Andrade.

Las cifras del acuerdo

El presupuesto será la primera gran prueba del nuevo Gobierno de Guardiola tras la entrada de Vox en el Ejecutivo. PP y Vox han defendido que las cuentas recogerán tanto las políticas del programa popular como las medidas pactadas entre ambos partidos para desbloquear la legislatura.

El PSOE ha cuestionado cómo pretende el Ejecutivo regional aumentar en 500 millones la inversión en sanidad mientras plantea rebajas fiscales. También ha citado entre los asuntos que, según los socialistas, deberán tener reflejo presupuestario las demandas salariales de los docentes, las necesidades del campo, los recortes a sindicatos, la eliminación de la Agencia Extremeña de Cooperación o la supresión del Consejo de la Juventud.

González Andrade también ha acusado a Guardiola de incumplir sus promesas de austeridad. "Cuando ha tenido que tomar sus primeras decisiones, ya ha mentido y ante las promesas de ser un gobierno austero, lo que ha aprobado es un gobierno más caro, con más consejerías y con más altos cargos", ha afirmado.

577 millones menos

Por su parte, Manzano ha vuelto a vincular la urgencia presupuestaria con los efectos de la prórroga vigente. Según ha indicado, Extremadura cuenta ahora con 577 millones de euros menos por no disponer aún de nuevas cuentas autonómicas, una situación que ha considerado "muy difícil" y que, a su juicio, impide desarrollar los proyectos al nivel previsto.

La Junta sostiene que la aprobación del presupuesto de 2026 permitirá recuperar margen financiero y activar compromisos pendientes. La discusión política, sin embargo, se centra ahora no solo en cuándo llegarán las cuentas, sino también en cuánto tiempo tendrá realmente el Gobierno regional para convertirlas en medidas ejecutadas antes de que termine el año y en cómo quedarán reflejados los compromisos asumidos con Vox.

Reunión pendiente

González Andrade también se ha referido a la carta enviada la pasada semana por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, para solicitar una reunión institucional con la presidenta extremeña. Según ha destacado, esa petición fue "lo primero que hizo" Cotrina al regresar de su permiso de paternidad, lo que, a juicio del portavoz socialista, demuestra una apuesta por "la moderación, el diálogo y la estabilidad".

El portavoz del PSOE ha lamentado, no obstante, que Guardiola no haya respondido todavía de manera formal a esa solicitud. "Hemos leído en la prensa que sí va a aceptar reunirse con nuestro secretario general, pero mal empezamos si el PSOE se tiene que enterar por ustedes, los medios de comunicación, y no de manera normal y formal, que sería recibiendo una carta", ha señalado.

González Andrade ha defendido que ese encuentro debería servir para abordar cuestiones prioritarias como la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia, las infraestructuras, el campo, los jóvenes o la salud mental. Tras las elecciones del 21D y el pacto firmado entre Guardiola y Vox, ha afirmado que el PP ha elegido "lío en lugar de estabilidad, ruido en lugar de moderación".

Octubre para 2027

La consejera de Hacienda ha querido mirar también al siguiente ejercicio y ha anunciado que los presupuestos de 2027 se presentarán en octubre. Con ese calendario, el Ejecutivo autonómico pretende evitar una nueva prórroga y recuperar una tramitación más ajustada a los plazos ordinarios.

El mensaje busca trasladar normalidad después de un año presupuestario marcado por el retraso, aunque la oposición mantiene sus dudas sobre el alcance práctico de unas cuentas de 2026 que llegarán ya con buena parte del ejercicio consumido.

Manzano también se ha referido, a preguntas de los medios, a las negociaciones para aprobar los presupuestos de la Generalitat catalana. La consejera se ha mostrado convencida de que esas cuentas "van a ser injustas y desiguales" y ha reclamado al Gobierno central que "asuma su papel", al considerar que la hacienda estatal debe garantizar que los servicios públicos se presten en igualdad de condiciones en todos los territorios.