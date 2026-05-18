¿Cuánto pierde un profesor al venir a Extremadura? mudarse desde Asturias cuesta 571 euros al mes

La nómina de los profesores no pesa igual en todas las comunidades y Extremadura vuelve a aparecer en la parte baja del mapa salarial docente. El informe presentado este lunes por UGT Servicios Públicos en Mérida sitúa a la región y a la Comunidad Valenciana entre los territorios con retribuciones más bajas y atribuye esa posición a la falta de acuerdos de mejora salarial.

El estudio "Retribuciones salariales del profesorado. Comparativa con los países europeos de nuestro entorno" señala que la diferencia no está tanto en el sueldo base como en los complementos autonómicos. Ahí se abre la principal fractura: docentes con funciones similares, requisitos equiparables y años de experiencia parecidos pueden acabar cobrando cantidades distintas según el territorio en el que trabajen.

El ejemplo más claro que recoge UGT es el de un profesor de Secundaria con 15 años de experiencia que se traslada desde Asturias a Extremadura. En ese caso, el docente perdería 571,30 euros mensuales: 514,60 euros del complemento de carrera docente y 56,70 euros en sexenios.

La brecha, además, se amplía al final de la vida laboral en determinadas comparativas. Según el informe, las diferencias pueden superar los 400 euros al mes entre comunidades y llegar a más de 1.500 euros mensuales en algunos casos si se incluyen Ceuta y Melilla.

Otro dato que señala a Extremadura aparece en el complemento de formación permanente. UGT cifra en 471 euros al mes lo que percibe el profesorado extremeño por este concepto, frente a los 729 euros mensuales de Cataluña, pese a que los requisitos para acceder a ese complemento son equivalentes.

UGT conecta el estudio con la capacidad del sistema educativo para atraer y retener profesorado. Una carrera con menor progresión económica, más responsabilidades y menos compensación puede dificultar la cobertura de determinadas plazas, especialmente en especialidades técnicas o en materias donde el sector privado ofrece mejores condiciones.

España también pierde distancia con Europa

La comparativa autonómica se suma a otra brecha más amplia. UGT denuncia que los salarios del profesorado español se han depreciado frente a los de la UE y la OCDE, a pesar de los acuerdos de subida firmados para el periodo 2018-2028, que prevén un incremento acumulado del 27,48%.

Según el sindicato, esos acuerdos no han compensado por completo el efecto de los recortes acumulados ni el encarecimiento de la vida. El informe apunta que desde 2023 la distancia con el entorno europeo ha vuelto a crecer y que España ocupa una posición intermedia-baja entre los países analizados.

Una carrera demasiado lenta

UGT también cuestiona la evolución salarial dentro de la propia carrera docente. En España, el incremento de sueldo es inferior al 9% tras 10 años de experiencia y del 16% tras 15 años. Solo al final de la carrera se alcanza una mejora cercana al 43% respecto al salario inicial.

La secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Beatriz García, presenta el informe 'Retribuciones salariales del profesorado. Comparativa con los países europeos de nuestro entorno'. / Cedida

El sindicato subraya además que los docentes españoles necesitan 39 años para alcanzar la remuneración máxima. A su juicio, este plazo resulta especialmente llamativo porque las cotizaciones máximas a efectos de jubilación se alcanzan con 35 años de servicio, de modo que muchos profesores pueden llegar al final de su trayectoria sin haber disfrutado realmente del tramo salarial más alto.

Qué reclama el sindicato

UGT pide una mayor convergencia salarial entre comunidades autónomas, tanto en las retribuciones básicas como en los complementos. El sindicato considera que esa aproximación favorecería la movilidad del profesorado y evitaría que cambiar de destino suponga una pérdida relevante de ingresos.

También reclama una promoción profesional con estímulos económicos suficientes y la recuperación del poder adquisitivo perdido, incluida la restauración del 100 % de las pagas extras reducidas en mayo de 2010. Para UGT, el aumento de responsabilidades en los centros no se ha visto acompañado de una compensación proporcional en la nómina docente.