La UEx nombra a Rocío Blas vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad

Rocío Blas Morato, profesora del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la UEx, ha tomado posesión este lunes en Cáceres como vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, un área con impacto directo en la vida universitaria, las prácticas, la inserción laboral y la movilidad del alumnado.

El acto se ha celebrado en el Palacio de la Generala y ha estado presidido por el rector, Pedro Fernández Salguero, junto al secretario general, Francisco Álvarez. Blas, vinculada al Área de Geografía Humana, asume formalmente una responsabilidad que ya venía ejerciendo desde febrero de 2025 como adjunta al rector.

El nombramiento llega después de la aprobación del Decreto 17/2026, de 21 de abril, que regula el régimen del personal docente e investigador contratado en régimen laboral de la Universidad de Extremadura.

Fernández Salguero ha señalado que su incorporación al equipo rectoral "supuso un revulsivo y le dio cercanía con los estudiantes". También ha destacado su "implicación y tesón en el trabajo" y su disponibilidad hacia el alumnado. "Su incorporación al equipo de dirección ha sido muy buena", ha reiterado.

"Poner al estudiantado en el centro"

Durante su intervención, Rocío Blas ha afirmado que la toma de posesión "significa renovar el compromiso con la institución para afrontar nuevos retos". La nueva vicerrectora ha alabado la capacidad de trabajo para superar retos con ilusión y compromiso del actual equipo de gobierno.

Blas ha tenido un reconocimiento especial para el PTGAS, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Según ha explicado, pasar "del escalón de docente a la gestión" le ha permitido valorar más la labor que este colectivo desarrolla en el funcionamiento diario de la institución.

La nueva responsable del área también se ha dirigido al alumnado que la acompañó durante el acto. "Mi compromiso va con el estudiantado y quiero ponerlos en el centro. Queremos ganar vida universitaria y que tengáis una vida completa", ha señalado.

En el cierre de su intervención, Blas ha dedicado unas palabras a su familia y ha agradecido especialmente a su hermana y a sus hijos el apoyo en esta etapa. "Las madres también podemos asumir responsabilidades y favorecer el sentido de pertenencia", ha manifestado.

Una trayectoria vinculada al territorio

Rocío Blas Morato es natural de La Aceña de la Borrega, pedanía de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Su trayectoria académica y profesional ha estado ligada a la Geografía, al análisis territorial y a las tecnologías de la información geográfica, campos directamente conectados con algunos de los grandes retos de Extremadura.

Licenciada en Geografía por la UEx en 2004, fue reconocida como alumna distinguida. Posteriormente orientó su formación hacia las tecnologías de la información geográfica con un programa de posgrado, un máster en Desarrollo Local Sostenible y un máster internacional en Sistemas de Información Geográfica.

En 2005 obtuvo una beca FPU del Ministerio de Educación, que marcó el inicio de su carrera investigadora. Dos años después se incorporó a la Universidad de Extremadura como profesora asociada a tiempo parcial, etapa en la que compaginó la docencia con su labor profesional como directora gerente de una empresa especializada en proyectos cartográficos y estudios geográficos.

De la docencia a la gestión universitaria

En diciembre de 2011 se incorporó a tiempo completo a la UEx como ayudante en el Área de Geografía Humana. Desde entonces ha desarrollado una línea de trabajo vinculada a proyectos de I+D+i sobre desarrollo rural, turismo sostenible, análisis socioeconómico y planificación territorial, además de contratos con administraciones públicas.

En 2018 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Extremadura, con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. En abril de 2019 accedió a la categoría de profesora contratada doctora y, con la nueva regulación del personal docente e investigador contratado, su figura se adapta ahora a la categoría de profesora permanente laboral.

Su actividad investigadora se ha centrado en la aplicación de tecnologías de la información geográfica y geoestadística a ámbitos como el medio ambiente, el turismo, la demografía y el desarrollo rural. Esa labor se ha traducido en publicaciones científicas, monografías, capítulos de libro y participación en congresos nacionales e internacionales.

También ha desarrollado una labor de transferencia de conocimiento en colaboración con administraciones públicas, especialmente con la Diputación de Cáceres, en metodologías de especialización en territorios inteligentes.

Prácticas, empleo y movilidad

Antes de asumir esta nueva responsabilidad, Blas fue directora de Prácticas y Empleo de la UEx entre 2023 y 2025. Desde ese puesto abordó la creación de la Oficina de Prácticas Curriculares y la incorporación al sistema de la Seguridad Social de más de 8.000 estudiantes cada curso académico.