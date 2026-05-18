La Unión de Extremadura llevará a Mercoguadiana ante la AICA por el “abuso” en el precio del arroz

Extremadura mantiene en la actualidad unas 20.400 hectáreas dedicadas al cultivo del arroz, con una producción aproximada de 160.000 toneladas, principalmente concentradas en las Vegas Altas del Guadiana. La Unión de Extremadura advierte de que este cultivo resulta esencial para numerosos municipios de la región, donde el arroz constituye una de las principales actividades económicas del sector agrario.

Críticas a la oferta de Mercoguadiana

La organización agraria ha calificado de “abuso” los precios propuestos por Mercoguadiana para la compra del arroz correspondiente a la campaña pasada y ha anunciado que presentará una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA. “Los precios propuestos por Mercoguadiana para la compra del arroz de la campaña pasada son un abuso y lo vamos a denunciar”, ha señalado La Unión de Extremadura.

Caída del precio y subida de costes

Según La Unión, desde el año 2023 el precio de compra del arroz a los productores se ha reducido en un 55%, una bajada que, aseguran, coincide con un fuerte incremento de los costes de producción. La organización sostiene que la última oferta presentada por Mercoguadiana deja a los agricultores en una situación insostenible, al situar el precio por debajo de los gastos reales que soportan las explotaciones arroceras.

Importaciones del Sudeste Asiático

La Unión de Extremadura vincula esta caída de precios al aumento de las importaciones de arroz procedente del Sudeste Asiático, un producto que, según la organización, llega al mercado con menor calidad y a precios muy inferiores. En las tres últimas campañas, denuncian, estas importaciones se han incrementado de forma abusiva, hasta el punto de que España ha pasado de ser un país claramente exportador a aumentar sus compras exteriores de arroz en un 40% durante la pasada campaña.

Rechazo al acuerdo con Mercosur

La organización agraria también critica el impacto del acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que añade más presión a los productores europeos y extremeños. La Unión denuncia que, además de las importaciones masivas procedentes del Sudeste Asiático, el acuerdo con Mercosur contempla la entrada de otros 90 millones de kilos de arroz sin aranceles.

“No es rentable producir arroz en la región”

Para La Unión de Extremadura, los precios actuales hacen inviable la continuidad del cultivo en la comunidad autónoma. La organización asegura que, con las cantidades ofrecidas a los agricultores, “no es rentable la producción de arroz en la región”, ya que los costes se sitúan muy por encima del precio pagado a los productores.

Reivindicaciones sin respuesta

La Unión recuerda que la mejora del precio del arroz ha sido una de sus principales reivindicaciones ante las administraciones competentes. La organización afirma que ha trasladado esta demanda tanto a la Unión Europea como al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, sin haber obtenido una respuesta positiva.

Denuncia ante la AICA

La Unión de Extremadura anuncia ahora que acudirá a la AICA por un posible incumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria por parte de Mercoguadiana. La organización exigirá que se respete un precio que, al menos, cubra los costes de producción y denunciará el “abuso” que, a su juicio, supone imponer un precio “ridículo” a los productores de arroz.