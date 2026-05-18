UPA-UCE denuncia que la rebaja del IRPF deja fuera a cultivos clave de Extremadura afectados en 2025

UPA-UCE Extremadura ha denunciado este lunes que la reducción de módulos del IRPF para agricultores y ganaderos deja fuera a numerosos sectores afectados por circunstancias excepcionales durante 2025. La organización agraria considera que la medida no refleja la realidad de muchas explotaciones extremeñas que sufrieron pérdidas de rentabilidad por la mala cosecha, los elevados costes, los incendios y los episodios meteorológicos adversos.

Cultivos excluidos de la rebaja fiscal

La organización lamenta que entre los sectores excluidos figuren los cereales de secano, que afrontaron una mala campaña marcada por costes elevados, así como el cultivo de la cereza. UPA-UCE recuerda que los incendios registrados el pasado año provocaron daños graves en numerosos cerezos, con árboles totalmente afectados y otros que necesitarán dos o tres años para recuperarse.

Críticas por la fruta de hueso y otros sectores

UPA-UCE también señala que quedan fuera de esta reducción el olivar tradicional, el pimiento para pimentón, gravemente afectado por una ola de calor intensa y prolongada, y el vacuno de carne. La organización califica de “incomprensible” que se apliquen reducciones de módulos solo en poblaciones concretas para fruta de hueso, como ciruela, melocotón y nectarina, cuando las condiciones climatológicas de 2025 fueron iguales en todos los términos municipales con superficie de frutal.

Errores por municipios y cultivos

Por localidades y cultivos, UPA-UCE lamenta casos como el de Barcarrota, una zona de secano que cuenta con reducción de módulos para tomate y patata, cultivos de regadío, pero no para cereal y olivar, predominantes en la zona. La organización agraria asegura que situaciones similares se producen en Granja de Torrehermosa y Jerez de los Caballeros, donde, según denuncia, no se produce tomate pese a figurar en la reducción.

“No entendemos cómo se pueden cometer este tipo de errores que, además, demuestran lo alejada que está la administración regional de la realidad del territorio”, ha denunciado el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda.

Reclamaciones desde el territorio

Desde UPA-UCE destacan el trabajo realizado por la organización para recabar datos e información directamente de agricultores y ganaderos afectados. Aun así, critican que la reducción de módulos deje fuera a los sectores verdaderamente perjudicados en determinados municipios, pese a la información trasladada desde el propio territorio.

“No entendemos que se pongan exenciones en términos municipales que no tienen esos cultivos”, ha señalado Fernando Miranda.

Reducciones aceptadas, pero insuficientes

La organización agraria reconoce que sí se han recogido algunas reducciones de módulos que habían solicitado para cultivos y sectores como el tomate, el arroz, el ovino o la apicultura. No obstante, UPA-UCE subraya que en el caso de la apicultura reclamaban la aplicación de un módulo cero, al considerar insuficiente la rebaja finalmente aprobada.

UPA-UCE pedirá cambios a las administraciones

UPA-UCE Extremadura ha anunciado que seguirá reclamando a las administraciones regional y nacional una modificación de la reducción de módulos del IRPF. La organización exige que la fiscalidad agraria tenga en cuenta los problemas reales sufridos por agricultores y ganaderos extremeños durante 2025, especialmente en los sectores y municipios más afectados.