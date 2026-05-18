Vox se desmarca de la bandera LGTBI en la Junta de Extremadura y avisa de que no la permitiría si gobernara solo

Vox ha vuelto a marcar distancia con el PP en Extremadura por los gestos institucionales vinculados al Día Internacional contra la LGTBIfobia, aunque esta vez ha evitado elevar el tono contra la presidenta de la Junta, María Guardiola. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha afirmado este lunes que su formación sabía de antemano que la sede de la Presidencia de la Junta iba a colocar una bandera LGTBI este domingo y ha asegurado que respetan esa decisión, pero ha dejado claro que no ocurriría si Vox gobernara con mayoría absoluta.

"Lo sabíamos con antelación", ha manifestado Garriga en rueda de prensa, al ser preguntado por la colocación de la enseña arcoíris en la sede del Ejecutivo regional. El dirigente de Vox ha situado este episodio dentro de las diferencias ideológicas recogidas en el propio acuerdo de gobierno firmado con el PP en Extremadura.

Diferencias dentro del pacto

Garriga ha recordado que el acuerdo entre PP y Vox reconoce que el Ejecutivo autonómico está formado por dos partidos con diferencias ideológicas. Según ha explicado, Vox respetará esas diferencias cuando se produzcan, pero también se desmarcará de aquellas posiciones que no comparta.

"Está escrito en el acuerdo de gobierno que habrá diferencias en las cuales nosotros les respetaremos pero a la vez evidentemente nos desmarcaremos", ha señalado el secretario general de Vox, que ha puesto como ejemplo precisamente la colocación de la bandera LGTBI.

El dirigente ha insistido en que su partido actúa desde la "lealtad" como socio de gobierno, pero también desde la conciencia de que existen discrepancias con el PP extremeño. "Nos hemos desmarcado pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora Guardiola y del PP", ha recalcado.

"Rotundamente no"

Garriga ha sido tajante al marcar cuál sería la posición de Vox si tuviera capacidad para decidir en solitario. "Si Vox hubiera obtenido mayoría absoluta, esa bandera no estaría colgada en la Junta de Extremadura", ha afirmado. Y ha añadido: "A eso aspiramos".

La declaración llega después de que el Ejecutivo regional firmara una declaración institucional por el Día Internacional contra la LGTBIfobia sin el apoyo de Vox, socio de gobierno del PP. La Junta asumió entonces el desencuentro como parte de una convivencia política entre dos formaciones con posiciones distintas en esta materia.

Guardiola reivindica combatir el odio

El episodio de la bandera se produce apenas unos días después del acto institucional celebrado en la Asamblea de Extremadura con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, al que acudieron representantes de todos los grupos políticos excepto Vox.

En ese acto, Guardiola anunció la creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio en Extremadura, destinada a coordinar mejor las respuestas y la atención a las víctimas de delitos por LGTBIfobia. La presidenta extremeña defendió entonces que "combatir la LGTBIfobia no es solo proteger a una parte de la ciudadanía", sino defender la convivencia y la libertad de todos.

Guardiola también reivindicó aulas "libres de violencia y de discriminación" y advirtió de que la igualdad necesita leyes, recursos y compromiso, pero también "gestos diarios" y no mirar hacia otro lado ante los discursos de odio. "El odio es tierra quemada, no da ningún fruto, solamente ceniza", señaló.

Los colectivos alertan de discriminación

Durante el acto del viernes, los colectivos LGTBI advirtieron de que la discriminación sigue presente en la vida cotidiana. La vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, afirmó que las familias LGTBI sufren una violencia que no siempre es visible, pero que aparece en centros sanitarios, educativos, formularios, trámites y también dentro del entorno familiar.

Ramos reclamó un pacto de Estado contra los delitos de odio y un compromiso sostenido por parte de todas las fuerzas políticas. Por su parte, la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, agradeció la presencia de los grupos que asistieron al acto, en alusión a la ausencia de Vox, y advirtió de que "los discursos de odio no son inocuos".